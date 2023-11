Ti basta un solo dettaglio per capire di quale opera si tratta: i veri appassionati non faranno fatica

Basta un dettaglio per capire di fronte a quale opera d’arte ci troviamo. I veri appassionati di pittura non faranno grande fatica per scovare l’autore e il nome di questo quadro.

Il mondo dell’arte è sicuramente un calderone pieno di sorprese, ogni giorno si può scoprire qualcosa di nuovo. L’autore di questo quadro è veramente un prezioso testimone del suo tempo.

La foto che vi proponiamo già ci dice moltissimo dell’opera. Possiamo scorgere infatti un uomo spaventato che si approccia a quella che sembra una donna cosparsa di una strana luce. Così su due piedi capire di cosa si tratta non è facilissimo, sono numerosi però gli indizi che possiamo trarre anche da questo semplice riquadro.

Per prima cosa l’uomo sembra davvero attonito di fronte a un’immagine celestiale, quasi soprannaturale. Sembra dunque che ci sia qualcosa di paranormale. Il tratto è molto realista e l’utilizzo della luce decisamente particolare. Ci troviamo dunque di fronte a un’opera con delle caratteristiche ben precise.

Indovina di che opera si tratta

Chi di voi è stato più attento non si è fatto sfuggire di certo il nome di un’opera d’arte molto famosa e che ha fatto la storia della pittura. Il quadro in questione è un olio su tela del 1885 di George Roux che si intitola Spirit. Si tratta di un’opera di ridotte dimensioni, un 108 x 79 cm, che appartiene a una collezione privata. All’interno del quadro è rappresentato un uomo che nel bel mezzo della notte va si alza attonito dalla sua scrivania perché vede un fantasma seduto al pianoforte.

La splendida donna in abito elegante che si muove di fronte allo strumento musicale è contornata da un’aurea quasi angelica, cosa che ci fa pensare a qualcosa di divino, immanente. Non sappiamo bene a cosa si riferisca l’autore ma l’uso dei colori accesi nei confronti della ragazza, rispetto allo sfondo decisamente oscuro, ci fa capire che ci troviamo di fronte ad un fenomeno paranormale.

Le chiavi di lettura sono molte, tra chi è convinto si tratti della figlia scomparsa dell’uomo e chi invece pensa a un amore giovanile dello stesso perso dopo una tragedia. Il senso di dolore che l’artista vuole comunicare ci arriva dallo sguardo di sasso dell’uomo che avvolto dalla tenebra si trova a confrontarsi con una donna misteriosa e che emana una luce che non ha nulla a che fare con il nostro mondo terreste.