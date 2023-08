Trudeau e la moglie: dopo 18 anni amore finito

Dopo 18 anni di amore, il Premier Justin Trudeau e sua moglie hanno confermato la separazione tramite un annuncio via social.

Sono convolati a nozze a Montreal nel maggio del 2005, dopodiché non si sono più separati. Una storia d’amore ed un legame che dura da oltre diciotto anni, ma che tuttavia non ha resistito alle divergenze caratteriali. Tre figli ed innumerevoli attimi di spensieratezza vissuti nella quiete famigliare, poi l’epilogo inaspettato. Justin Trudeau, premier canadese in carica dal 4 novembre 2015, ha annunciato la separazione ufficiale dalla moglie, la giornalista Sophie Grégoire.

“Rimaniamo una famiglia unita, con un profondo amore e rispetto reciproco per tutto ciò che abbiamo costruito e continueremo a costruire” – si legge sull’account Instagram ufficiale del Premier – “Per il benessere dei nostri bambini, vi chiediamo il rispetto della nostra e della loro privacy”. Il divorzio ha seguito una linea etica e pacifica, tanto che la coppia – ormai divisa – ha deciso di organizzare una vacanza famigliare con i bambini. Niente scandali o prese di pozione dunque, semplicemente la consapevolezza di non essere più fatti per stare insieme.

La conduttrice televisiva e il Premier si sono conosciuti in giovane età, in quanto Sophie fu compagna di classe del fratello minore di Trudeau. Si sono incontrati nuovamente ad un evento di beneficienza nel 2003, ma la scintilla scoppiò solo mesi più tardi. Dopo il matrimonio, avvenuto nel maggio del 2005, la coppia concretizzò il legame con la nascita del primogenito Xavier James, oggi quindicenne. Nel 2009 nacque Ella-Grace, seguita dal più piccolo della famiglia, Hadrien. I due hanno rispettivamente quattordici e nove anni.

Negli ultimi mesi i tabloid avevano notato una freddezza apparente tra i due: le apparizioni pubbliche di Sophie sono diminuite drasticamente, fino ad interrompersi del tutto. L’ultima occasione al quale il Premier ha presenziato in compagnia della moglie risale al mese di maggio, quando la Gran Bretagna ha festeggiato l’incoronazione ufficiale di Re Carlo III. Justin Trudeau e Sophie sono stati invitati alla celebrazione ed hanno dunque raggiunto la Capitale britannica fianco a fianco. “Sophie rimane la mia migliore amica, la mia compagna e il mio amore” – le parole che Trudeau riservò all’ormai ex moglie nel 2014, in seguito alla pubblicazione del libro Common Ground, redatto da lui stesso.