Come affrontare il difficile momento in cui vorresti dire al tuo partner: “non sono felice” | Nulla di compromettente

Quando ci rattrista stare con una persona che amiamo è importante poter parlare e discutere sul da farsi. Ecco come mettere in pratica la giusta strategia e non scendere a compromessi

Non sempre nella vita tutto va come ci si aspetta, spesso ci si sente sopraffatti da una relazione che ci si aspettava essere davvero diversa. Una condizione che può essere cambiata solo se si valuta bene il da farsi, le parole sincere devono essere per forza la strada, l’unica da perseguire.

Non bisogna interagire prendendo in giro l’altro, ferendo i sentimenti di chi magari con noi sta bene e vuole andare oltre, costruendo un futuro.

Avere piena consapevolezza delle proprie risorse per poter dire all’altro che c’è qualcosa che non va, che non ci si sente nel pieno della felicità, che la storia è diversa dalle aspettative. Può essere un affare davvero complicato, una situazione in cui ci si sente carnefice di una relazione che non appaga, ma le strategie giuste per ferire meno ci sono eccome.

Ecco alcuni suggerimenti per dire alla persona che si ama che non si riesce più ad andare avanti

Con la persona che si ama potrebbe essere davvero complicato dire che non si ha più voglia di continuare. Questo perché un senso di infelicità invade. Non vi è nulla di più triste, difficile, ma ciò può accadere. Ci si sente davvero fuori luogo, senza riuscire a essere sé stessi e individuare una strategia giusta può essere complicato.

L’amore dovrebbe essere assenza di infelicità, il dolore per una discussione è fisiologico, ma la persona che ci sta affianco dovrebbe essere in grado di farci venire i brividi. Se ciò on accade, ci si ritrova davanti a una questione davvero complicata.

Potrebbe succedere che l’infelicità provata non sia scaturita dalla relazione stessa, bensì da altri fattori personali, per questo è necessario scavare dentro di sé per poter al meglio raggiungere una linea guida, che possa appunto condurre verso una chiarezza.

Bisogna mettere nero su bianco quali situazioni sconvolgono e rendono triste, quali, invece, mettono di buon umore. Se le prime sono quelle in cui il partner è maggiormente coinvolto, allora vi è di sicuro qualcosa che non va.

Magari la causa del nostro disagio si ritrova in un problema passato, molto probabilmente si tratta di una condizione reale e attuale, davvero difficile da superare, se non allontanandosi dal proprio partner.

In questo ultimo caso meglio parlare schiettamente della situazione, assaporare la sconfitta, cercando di essere quanto più delicati con l’altro membro della coppia. Trovando il momento giusto per confrontarsi, esternare nella totale sincerità tutti i propri dubbi invitando l’altro a fare lo stesso, senza remore. Meglio una verità dolorosa, ma sincera, che un addio brusco e ingiusto.