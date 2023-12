Andrea Giambruno sconvolto, Giorgia Meloni mai vista così scatenata

Andrea Giambruno non crede ai suoi occhi: scopre una Giorgia Meloni inaspettata. Dalla separazione è successo qualcosa di impensabile.

Ultimamente il mondo sta vedendo alla luce tutti gli “inghippi” dietro le relazioni in apparenza più solide e durature, e chiamati in causa ci sono anche loro: Andrea Giambruno e Giorgia Meloni. La rottura è stata molto discussa oltre che inaspettata perché si pensava fossero uniti. Soprattutto si è trattato di mancanze di rispetto di grave entità. Lui si sarebbe comportato in maniera disdicevole nei confronti sia della compagna che dell’intero genere femminile, consolidando una discriminazione di genere a tutti gli effetti. Adesso, tutti si chiedono come stiano davvero i due ex, e la risposta lascia senza parole.

La notizia ha fatto scalpore per più ragioni, sia perché lei lo ha lasciato davanti a tutta Italia con una dichiarazione tagliente, ma anche perché bisogna ricordare che…Giorgia Meloni è la Presidentessa del Consiglio dei ministri. Perché si ribadisce questo? Si impara una lezione importantissima. Anche una delle donne più potenti del Paese è stata umiliata dal proprio compagno.

Non c’è distinzione di etnia, età, classe sociale e professione che possa essere un deterrente alla discriminazione di genere. Lei stessa l’ha subita, come donna, e le si è mancato di rispetto sotto tutti i punti di vista. Agli inizi della bomba mediatica, lui non si è esposto, ma adesso è arrivato il momento che tutti stavano aspettando. Come stanno le cose? Viene fuori la verità della situazione in atto, ecco cos’è successo e come si mostra Giorgia Meloni.

Andrea Giambruno, fuori la verità: risvolti inaspettati

Come già accennato, si vede una Giorgia Meloni totalmente inedita. È un volto televisivo oltre che politico, infatti la si è vista spesso durante le trasmissioni, e i social media sono diventati un canale che lei stessa sta sfruttando tantissimo. Curare l’immagine, sia da un punto di vista estetico che professionale, è essenziale, ma le vesti da poco intraviste dal giornale Diva e Donna lasciano senza parole anche chi crede di conoscerla benissimo.

In questa foto la si vede seria durante un evento. Appunto, questa rappresenta l’immagine che il pubblico ha della politica. Quella di una donna tutta d’un pezzo che non si lascia scalfire, nemmeno da un Andrea Giambruno. La rottura è stata dura, poiché sono stati comunque 10 anni insieme, ed hanno una figlia, la piccola Ginevra. Ma come sta la Presidentessa del Consiglio dei ministri? Il giornale sopracitato condivide degli scatti nei quali Giorgia Meloni ride in compagnia della sorella!

Si capisce che sono appena uscite dalla palestra, attività che piace molto alla Premier, la quale si prende cura di sé, ma soprattutto si lascia andare ad una risata di gran cuore. Questo significa che sta andando avanti, e piano piano, sta curando, oltre che il fisico, anche le ferite inferte dall’ex che le ha tirato più di un colpo basso con il suo comportamento. Non è vestita né con abiti autorevoli, né dimostra uno sguardo tagliente: è in leggings e felpa, e sorridere a crepapelle!