Alessandro Gassmann conteso tra due donne: vita sentimentale stravolta

Alessandro Gassmann è conteso tra due donne: lui sposato da anni pare proprio essersi visto stravolgere la vita sentimentale. Ma entriamo nel merito.

Non ha bisogno di presentazioni, Alessandro Gassmann, attore di fiction di grande successo che proprio in queste settimane è protagonista dei Bastardi di Pizzofalcone e tra qualche tempo lo sarà della seconda stagione di Un Professore.

Ebbene, l’attore è finito al centro dell’attenzione per quello che a tutti gli effetti sembra essere un vero stravolgimento della sua vita sentimentale: lui che da anni è felicemente sposato con Sabrina Knaflitz, madre di suo figlio Leo, adesso è conteso tra due donne che non hanno nessuna intenzione di lasciargli scampo.

Ma attenzione le cose potrebbero non essere esattamente come le stiate immaginando: ad essere conteso tra le due donne è sempre lui ma in una veste completamente diversa da quello che si può pensare. Approfondiamo il discorso.

Alessandro Gassmann conteso tra due donne ma nei panni di Dante Balestra

Già, le cose stanno proprio cosi, l’attore sarà davvero conteso tra due donne ma nelle vesti del suo alter ego Dante Balestra, protagonista della seconda stagione di Un Professore che tornerà in onda su Rai Uno a partire dal 16 Novembre.

“La vita sentimentale del mio professore sarà vivace” ha ammesso l’attore nella sua intervista per Di Più e non è davvero possibile dargli torto, infatti questa seconda stagione lo vedrà combattere tra il suo amore con Anita interpretata da Claudia Pandolfi, con cui è da poco andato a convivere e il ritorno di Floriana per cui presta il volto Christian Filangeri, tornata dall’estero e decisa a vivere sotto lo stesso tetto. In più come se non bastasse farà ritorno anche un amore del passato di Anita.

Insomma davvero tanta carne al fuoco che farà tentennare il protagonista della fiction che avrà scampo solo nel momento delle sue lezioni di filosofia per il Liceo Leonardo Da Vinci.

La seconda stagione della fiction tornerà in onda in prima serata il prossimo 16 Novembre e oltre ai già citati, nel cast ritroveremo Nicolas Maupas e Damiano Gavino che prestano il volto rispettivamente a Simone e Manuel, ma pare che il cast si avvarrà anche di new entry che conosceremo nel corso delle varie puntate.

“Questa fiction mi ha costretto a studiare filosofia per capire bene gli argomenti di cui parla il mio personaggio” ha concluso infine l’attore.