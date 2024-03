Scatta la corsa agli occhiali intelligenti ed Oppo presenta i suoi

Si sta scatenando la corsa agli occhiali intelligenti che adesso possono sfruttare anche l’intelligenza artificiale. Anche Oppo ha presentato il suo modello, gli Air Glass 3, che assicurano un’esperienza futuristica.

Dallo smartwatch al fitness tracker, la tecnologia indossabile ha conquistato un posto di rilievo nella nostra vita quotidiana. Adesso sembra arrivato il momento degli occhiali. Prima era un accessorio ingombrante che spesso dava fastidio ma negli ultimi anni è diventato un accessorio di moda. Adesso per gli occhiali arriva la terza era, quella della tecnologia. Oppo si prepara a rivoluzionare il wearable tech con i suoi Air Glass 3, occhiali intelligenti che combinano design elegante e funzionalità avanzate. Occhiali che si avvalgono dell’assistenza di Xiao AI, l’assistente virtuale di casa Oppo.

Scatta la corsa agli occhiali intelligenti: ecco quelli della casa OPPO

Presentati al Mobile World Congress 2024 di Barcellona, gli Air Glass 3 si distinguono per la tecnologia Micro LED che proietta informazioni direttamente sulla lente, offrendo un’esperienza visiva nitida e luminosa. Leggeri e comodi da indossare, integrano un microfono e un altoparlante per effettuare chiamate, gestire notifiche e controllare la musica con semplici gesti vocali. L’interazione con l’assistente Xiao AI permette di ottenere informazioni in tempo reale, tradurre lingue, navigare e gestire appuntamenti.

Un futuro di possibilità

Gli Air Glass 3 aprono nuovi scenari per l’interazione con la tecnologia. Immaginate di ricevere notifiche, controllare le previsioni del tempo o navigare in una mappa senza dover estrarre lo smartphone. Oppure, di tradurre una conversazione in tempo reale o di ricevere assistenza durante un’attività di bricolage. Le applicazioni di questa tecnologia sono vastissime e promettono di rivoluzionare il modo in cui viviamo e lavoriamo.

Purtroppo per noi, questi occhiali sono ancora in fase di sviluppo. Infatti, Oppo a Barcellona ha presentato il prototipo, ma non si sa quando verranno lanciati sul mercato. Gli Oppo Air Glass 3 rappresentano un passo avanti significativo nel campo del wearable tech. Il loro design elegante, le funzionalità avanzate e l’integrazione con l’assistente Xiao AI aprono la strada a un futuro di possibilità, dove la tecnologia si integra perfettamente con la nostra vita quotidiana.

