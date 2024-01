Vuoi avere Armani come vicino? Ecco delle case in vendita a Pantelleria, isola amata da re Giorgio

Sognare vacanze su un’isola paradisiaca rilassa e farebbe bene all’umore. In Italia a pochi km potremmo godere della bellezza di molti posti belli. Ad esempio Pantelleria ha attratto negli anni turisti e nomi famosi. Giorgio Armani vi ha addirittura comprato una villa. Scopriamo qualche prezzo degli immobili.

Tra tante isole del Mediterraneo Pantelleria ammalia i visitatori con le sue piante rigogliose, il mare azzurro, il cibo e il vino passito. Qui dagli anni Ottanta il famoso stilista Giorgio Armani possiede una villa a Cala Gadir formata da alcuni dammusi. Questi sono costruzioni tipiche, basse, con muri spessi e tetto a cupola.

Re Giorgio nel 2024 compirà 90 anni. Il suo stile inconfondibile, caratterizzato soprattutto dalle giacche ormai iconiche, ha convinto tanti Vip. Armani ha lavorato anche per il cinema. Pensiamo per esempio ai vestiti di Richard Gere in American Gigolò.

Vuoi avere Armani come vicino? Ecco delle case in vendita a meno di 100.000 euro

Se anche noi amiamo rilassarci su un’isola del Mediterraneo e desideriamo comprare un immobile a Pantelleria, valutiamo alcune proposte immobiliari. Magari passeggiando incontreremo Giorgio Armani.

Sull’isola sarebbe in vendita un trilocale di 80 m². Sito al secondo piano senza ascensore si comporrebbe di cucinino, due camere, soggiorno e bagno. L’immobile gode della vista sul Mediterraneo. Il prezzo riportato da Idealista sarebbe di 80.000 euro.

A pochi minuti dal mare si venderebbe un altro trilocale a 80.000 euro. L’immobile di 60 m² al piano terra si comporrebbe di due camere, soggiorno con cucina, bagno e veranda. Annuncio letto su Idealista.

Il prezzo di alcune ville

Vuoi avere Armani come vicino? Ecco delle case in vendita a prezzo modico. Se la disponibilità economica è cambiata grazie a una vincita alla Lotteria consideriamo soluzioni abitative lussuose. Una villa di due piani di 160 m² totali si trova a Punta Fram a Pantelleria. Su ogni piano troviamo soggiorno-cucina, tre camere e bagno. Sarebbero inclusi nel prezzo un garage e un giardino. L’immobile avrebbe un costo di 490.000 euro. Annuncio pubblicato da Immobiliare.

Infine Casa.it ci informa della vendita di una villa di 720 m² a 8.000.000 di euro con 12 locali e 12 bagni.

In generale il costo medio di vendita delle abitazioni a Pantelleria è di circa 2.700 €/m², variando da 235 €/m²a 3.025 €/m². L’affitto è in media di 7,77 €/m². Dati relativi a dicembre 2023.

(Il sito non ha alcun rapporto e interesse con gli annunci immobiliari riportati. Essi vengono menzionati a solo titolo di informazione e perché potrebbe essere utile al Lettore)

Lettura consigliata

QUANTO COSTA MANGIARE IN SICILIA NELLA VALLE DEI TEMPLI IN UN RISTORANTE DELLA GUIDA MICHELIN