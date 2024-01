Barbara D’Urso, il ritorno dopo l’addio a Mediaset: nessuno poteva aspettarsi questa scelta

Barbara D’Urso è pronta a tornare sul piccolo schermo dopo l’addio a Mediaset? Trapelano indiscrezioni che lasciano tutti senza parole.

Come lei stessa ha più volte lasciato intendere il suo è stato un addio ‘forzato’ a Mediaset. Barbara D’Urso non aveva nessuna intenzione di lasciare la rete e di certo non lo avrebbe fatto in tal modo, senza nemmeno salutare il suo amatissimo pubblico. Questa è stata la cosa che l’ha ferita di più: ha condotto Pomeriggio Cinque per ben quindici anni e si aspettava un’uscita di scena decisamente diversa.

Da mesi non appare in televisione ma è stata super impegnata con molti altri progetti. Tra questi anche il teatro, che è una delle sue più grandi passioni e le sta facendo provare immense soddisfazioni. In moltissimi sentono la sua mancanza e continuano a chiederle quando e se tornerà sul piccolo schermo, lei stessa ha più volte rivelato che i fan la riempiono di domande simili sui social e appena la incontrato per strada.

Lo scorso 31 dicembre è scaduto il suo contratto con Mediaset ed è finalmente libera, adesso potrà davvero prendere in considerazione le offerte ricevute da quando è stato annunciato il suo addio da Canale 5. Stando ai rumors sarebbero in tanti a volerla, al momento però Barbara D’Urso non si è lasciata trapelare alcun dettaglio in merito al suo futuro televisivo, ha solo confermato che tornerà. Queste le sue parole: “Certo che torno, basterà cambiare tasto del telecomando, non più sul Cinque.”

Dopo l’addio a Mediaset, Barbara D’Urso torna in televisione: le ultime novità

Ora che il suo contratto è scaduto, la splendida conduttrice si sente di nuovo libera. La sera del 31 dicembre era al teatro Parioli di Roma per il suo spettacolo Taxi a due piazze. Prima della performance, si è detta felice di brindare con il pubblico che l’ha amata, ha fatto poi sapere che era per lei un Capodanno particolare, perché la mezzanotte significava molte cose.

I suoi tantissimi e affezionati fan si stanno chiedendo dove rivedranno Barbara D’Urso sul piccolo schermo. Negli ultimi mesi le indiscrezioni e le ipotesi sono state tante, tra queste la possibilità di poterla seguire su Rai Uno al timone del programma Da noi a ruota libera al posto di Francesca Fialdini.

Anche Tv 8 e Nove a quanto pare sono interessati alla conduttrice, al momento però non è noto cosa deciderà di fare. L’unica cosa che per ora sembra certa riguarda il suo ritorno in televisione nel 2024: i suoi tantissimi fan non vedono l’ora di scoprire quale programma condurrà.