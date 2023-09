Ebbene sì, cercano urgentemente collaudatori di profilattici: qualcuno dovrà pur farlo

E’ incredibile eppure è proprio così: il mercato è alla ricerca di collaudatori di profilattici e anche con molta urgenza, cosa sappiamo

Ebbene sì, potrebbe quasi sembrare uno scherzo eppure pare proprio che l’azienda produttrice di preservativi, ovvero la più che nota Durex, sia al momento alla ricerca di ben cinquanta collaudatori per i propri profilattici. Nello specifico, la ricerca è mirata per poter testare quelli che sono i nuovi modelli che sono stati progettati e stanno per essere lanciati sul mercato.

Come ben sappiamo, infatti, quando si tratta di prodotti di questo tipo o che in ogni caso vanno applicati in modo diretto sulle persone, i collaudatori sono a dir poco indispensabili. Perché permettono alle aziende di verificare l’efficienza, la resistenza e soprattutto l’assenza di possibili reazioni negative nell’utilizzo dei propri prodotti. E proprio per questo motivo, ora è proprio la Durex che è alla ricerca di collaudatori e anche con una certa urgenza.

Il motivo è molto semplice: i profilattici che la Durex vuole lanciare sul mercato sono pronti per essere immessi nelle vendite. E per questo motivo, la questione è quanto più imminente e un’ulteriore perdita di tempo costerebbe anche delle perdite di denaro all’azienda. Ma cerchiamo di scoprire di più su questa richiesta che, forse, ai nostri occhi apparirà in un certo senso come atipica.

Profilattici, si cercano subito dei collaudatori

Innanzitutto, facciamo un piccolo passo indietro, e scopriamo per quale motivo nello specifico la Durex è al momento alla ricerca di possibili collaudatori per i propri profilattici. Stiamo parlando, infatti, di una ricerca di ben cinquanta persone che possano sottoporsi a un test per quanto riguarda i cosiddetti preservativi “Nude”.

Questi, in particolare, sono stati progettati e ideati per essere i più sottili al mondo, in modo tale da rendere sempre più sensibile l’esperienza intima tra due persone. In particolare, l’obiettivo di questo specifico preservativo è proprio quello di arginare un problema ormai sempre più diffuso. Ovvero quello di molti uomini che tendono a evitare l’uso dei profilattici per paura di perdere la propria sensibilità durante il rapporto.

Ed è proprio per questo che è stato ideato questo specifico prodotto che potrebbe rappresentare una svolta. Per quanto riguarda gli ipotetici volontari di cui al momento l’azienda della Durex è alla ricerca, secondo quanto stabilito verranno ricompensati con ben cento sterline e, soprattutto, una fornitura di profilattici “Nude” così da poter condurre il test in questione. Per candidarsi basta andare sul sito della Durex.