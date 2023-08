Belen, crisi nera con De Martino: nella lite irrompe Maria De Filippi, gesto sconvolgente

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono in crisi e così Maria De Filippi, colei che li ha fatti conoscere, potrebbe riuscire a farli tornare assieme.

La coppia di celebri conduttori è molto legata alla madrina di canale 5, colei che li ha fatti conoscere, e a quanto pare potrebbe essere, di nuovo, il loro cupido, a distanza di anni.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno vivendo una crisi coniugale ma secondo voci attendibili grazie alla conduttrice di Mediaset Maria De Filippi potrebbero tornare a fare, presto o tardi, coppia fissa. Ecco che cosa è saltato fuori.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Maria De Filippi fa da paciere nella crisi di coppia

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono una delle coppie più amate, e chiacchierate, della tv italiana, sin da quando hanno esordito al talent show Amici di Maria De Filippi, oltre dieci anni fa, all’epoca lui era un allievo della classe di ballo, e lei una showgirl alle prime armi.

La modella argentina e il conduttore partenopeo si sono sposati nel 2013, e poco dopo è nato il loro primogenito Santiago. Purtroppo però si sono detti addio più volte, e, tra i vari tira e molla, hanno frequentato entrambi altri partner. Lo scorso anno sono tornati insieme e finalmente tutto tra di loro sembrava andare ormai a gonfie vele, almeno fino a qualche settimana fa, quando Belen è stata paparazzata a una festa di famiglia assieme a un altro, l’imprenditore Elio Lorenzoni. Dunque è saltata fuori la notizia della probabile rottura.

Adesso stanno vivendo una crisi coniugale, che ormai è sulla bocca di tutti, su ogni copertina e articolo delle riviste di spettacolo, gossip e cronaca rosa, ma nessuno si sarebbe aspettato che a intervenire nella vicenda sentimentale più chiacchierata del momento potesse essere addirittura Maria De Filippi in persona. Scopriamo che cosa è saltato fuori.

Il gesto della regina di canale 5

Come si legge sulle pagine del settimanale Nuovo Tv, secondo gli impiegati che lavorano nella casa di produzione di Maria De Filippi, la società Fascino, la regina di canale 5 potrebbe fare da paciere, perché ogni volta che qualcosa nel matrimonio tra Belen e Stefano va storto è la prima ad ascoltarli e a dare loro tutto il suo supporto, per cui potrebbe fare di tutto per far tornare il sereno.

Dunque ora non resta che aspettare le prossime evoluzioni della love story tra Belen e Stefano, e, per i fan della coppia, sperare che anche questa volta Maria sia il loro cupido.