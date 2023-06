Reazione a Catena, cambia orario: quando andrà in onda su Rai 1

Notizia molto importante per i tanti fan del quiz show condotto da Marco Liorni: ecco i nuovi orari di “Reazione a catena”

L’estate è appena iniziata, ma per ciò che concerne i palinsesti televisivi si pensa già al futuro. Un importante cambiamento di orari riguarda una delle trasmissioni più apprezzate della televisione italiana: parliamo di “Reazione a catena”, il quiz di Rai 1, che promette ulteriori novità.

Programma piuttosto longevo, peraltro, visto che va in onda da oltre quindici anni. La prima puntata fu trasmessa infatti 2 luglio 2007. Il game show va in onda tutti i giorni nella fascia preserale durante il periodo estivo, in sostituzione del game show “L’eredità”, altro quiz molto importante in casa Rai.

In questi anni e in queste stagioni estive, “Reazione a catena”, è stato condotto da personaggi molto importanti della televisione italiana: dal 2 luglio 2007 al 5 settembre 2009 il quiz è stato condotto da Pupo, dal 21 giugno 2010 al 15 settembre 2013 da Pino Insegno, dal 1º giugno 2014 al 19 settembre 2017 addirittura da Amadeus, probabilmente in questo momento il conduttore televisivo più importante, anche direttore artistico del Festival di Sanremo.

Dopo il breve interregno di Gabriele Corsi, dal 4 giugno al 23 settembre 2018, dal 3 giugno 2019 alla guida della fortunata trasmissione c’è Marco Liorni, che lo conduce registrando nello studio 2 del Centro di produzione Rai di Napoli. Ora, il quiz show Rai cambia orario: ecco tutto quello che c’è da sapere per voi fan della trasmissione.

“Reazione a catena” cambia orario

Come si può evincere dal fatto che Liorni sia alla conduzione da diversi anni, la Rai è assolutamente soddisfatta degli ascolti ottenuti nel corso di queste stagioni da “Reazione a catena”. Peraltro, già dalla scorsa edizione, la trasmissione non si era limitata al periodo estivo, in sostituzione de “L’eredità”, ma aveva allungato la permanenza in onda fino all’autunno.

Ma oggi i fan della trasmissione (e del bel Marco Liorni) possono esultare per una doppia ragione di motivi. Innanzitutto perché quest’anno “Reazione a catena” dovrebbe allungarsi ulteriormente. Non più fino all’autunno, quindi, ma anche per buona parte della stagione invernale. Secondo quanto trapela, infatti, il quiz show dovrebbe protrarsi fino alla fine dell’anno solare.

E non finisce qui. Secondo i rumors che provengono dalla sede Rai, infatti, “Reazione a catena” si sarebbe guadagnata anche due serate in prime time. Ebbene sì, lo show dovrebbe andare in prima serata sabato 30 settembre e sabato 7 ottobre, prima che inizi la nuova stagione di “Ballando con le stelle”, che ci accompagnerà per diverse settimane. Sicuramente un’ottima notizia per i tanti fan del quiz show di Rai 1.