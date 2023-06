Real Madrid piomba sull’obiettivo numero uno del Milan: la situazione

Il Milan deve necessariamente intervenire sul mercato. Da alcuni mesi ha gli occhi su uno dei più grandi talenti europei. Ma ora teme il ritorno dei top club

Il Milan lo ha scoperto per primo, iniziando a seguirlo e a sondare il terreno con il club di appartenenza. Ma adesso in tanti si sono accorti delle potenzialità e potrebbe scatenarsi un’asta. A preoccupare, soprattutto, l’interesse del Real Madrid, con cui i rossoneri non potrebbero competere in termini economici.

Sicuramente, la proprietà americana del Milan deve lanciare qualche segnale alla tifoseria e la piazza. Il primo vero mercato di Red Bird fin qui si è caratterizzato per l’addio di Brahim Diaz che, tra alti e bassi, ha comunque realizzato reti importanti con i rossoneri, ma, soprattutto, con la clamorosa cessione di Sandro Tonali, il giovane centrocampista che doveva diventare capitano e bandiera e che, invece, passerà al Newcastle per 70 milioni di euro più bonus.

Gerry Cardinale e i suoi, dopo aver dato il benservito a Paolo Maldini e Ricky Massara, devono ora rispondere sul calciomercato, per rinforzare una squadra che, l’anno scorso, da detentrice dello Scudetto, è uscita già a metà stagione dalla lotta per difendere il titolo dall’avanzata incredibile del Napoli.

In queste settimane, il Milan aveva tastato il polso per l’acquisto di uno dei più grandi talenti del calcio europeo. Non è riuscito, però a piazzare l’affondo finale e adesso teme che sul giovane possano piombare top club come il Real Madrid.

Il Real Madrid sul gioiellino scoperto dal Milan

Da alcune settimane, infatti, i rossoneri seguono con grande attenzione il giovanissimo talento turco, Arda Guler, appena 18enne. Da alcuni mesi, Arda Guler ha conquistato tutti con il suo talento e il suo mancino raffinato, che lo renderebbe ideale per prendere il posto di Brahim Diaz. L’anno scorso, peraltro, è stato inserito nella lista “Next Generation” dei sessanta migliori talenti nati nel 2005, stilata dal quotidiano inglese The Guardian.

Cresciuto nel settore giovanile del Fenerbahçe, ha esordito in prima squadra il 19 agosto 2021, in occasione dell’incontro dei play-off di Europa League vinto per 1-0 contro l’HJK. Tre giorni dopo esordisce e segna nella Süper Lig, nella vittoria per 2-0 contro l’Antalyaspor. Realizza la sua prima doppietta in campionato il 15 agosto 2022, nella vittoria per 6-0 sul campo del Kasımpaşa.

Con la maglia del Fenerbahçe, Arda Guler ha disputato 32 presenze, realizzando 7 reti. 10 presenze e 4 reti con la Turchia under 17, ma alcuni mesi fa ha già esordito con la nazionale maggiore e recentemente ha anche realizzato il suo primo gol tra i “grandi”. Il Milan si è mosso per primo, ma adesso teme il ritorno di top club come il Real Madrid.

Il fantasista ha una clausola rescissoria di 17,5 milioni di euro e oggi interessa a mezza Europa. Oltre ai Blancos, vi sarebbe l’interesse di Barcellona, Borussia Dortmund, Siviglia, Salisburgo e Lipsia. Tutti possono pagare la clausola, ma il Milan spera che essersi mosso prima (e garantire al giovane la possibilità di giocare molto di più) possa fare la differenza.