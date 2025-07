Il dietrofront di Mara Venier: Domenica In perde la sua ‘regina’

Domenica In sempre più in bilico a causa della sua ‘regina’ Mara Venier: l’addio è vicino.

A maggio la conduttrice ha salutato il suo pubblico prima della pausa estiva. Ultimi ringraziamenti, Mara Venier decisa a lasciare. È stata una stagione tv difficile, molto provante, date le precarie condizioni di salute del marito Nicola Carraro. Dopo pochi giorni, la riconferma: resta salda a Domenica In.

Si è giunti a un compromesso con la Rai e, a tali condizioni, ‘zia’ Mara ha accettato. Il programma si rinnova cominciando dalla conduzione non più in solitaria bensì affiancata da altrettanti colleghi che possano fungere da spalla quando necessita di una tregua, magari per motivi personali come accaduto di recente.

Un progetto in via di definizione, specialmente dopo la presentazione ufficiale dei palinsesti, annunciando la data del debutto ovvero 14 settembre. Ma, a distanza di poche settimane dalla nuova edizione, le certezze sono crollate. Domenica In rischia di ‘saltare’ definitivamente insieme alla sua iconica padrona di casa.

Domenica In, bufera Rai: il peggio deve ancora venire

Tutto perfetto. Conduttori, format e data ufficiale. Una formula più ricca improntata all’intrattenimento sebbene non manchi la componente emotiva tra storie intime e lacrime di commozione. L’intervista confermata quale forma di dialogo con gli ospiti. Domenica In pronta per il suo 50°compleanno.

Nonostante l’edizione speciale, ora è il caos. I rapporti tra Mara Venier e Rai scricchiolano inoltre la conduttrice guarda altrove. Ma si proceda con ordine. Scelti i due cavalieri che l’avrebbero dovuta affiancare al timone del programma tv: Nek e Gabriele Corsi. Il cantante è sparito rinunciando alla proposta.

Anche il volto dell’Eurovision Song Contest rischia di fare dietrofront. Inoltre via il regista Duccio Forzano, firma di alcune tra le edizioni più memorabili – per questioni economiche, Rai vorrebbe valorizzare le proprie risorse interrompendo i rapporti con i collaboratori esterni. Mara Venier è in disaccordo con tali scelte.

Una linea editoriale lontana dalle proprie idee. Difatti la conduttrice avrebbe voluto che la sua squadra restasse invariata, tra l’altro storcendo il naso dinanzi al nome Corsi. Volendo orientare Domenica In verso l’approfondimento, per la ‘regina’ il giornalista Tommaso Cerno sarebbe risultato più idoneo.

Gabriele e Filippo, simboli di un’altra tv, giovane e fresca. Forse, per questo motivo sono stati scelti inizialmente portando energia nuova. Non è ancora finita. Mara Venier sarebbe in trattativa con Discovery e Mediaset. Nel primo caso, l’accordo punterebbe a presenziare al tavolo di Che Tempo Che Fa.

Nel secondo caso, si tratterebbe di una collaborazione occasionale per una sola puntata di Tu Si Que Vales, come dichiarato da Davide Maggio. Tuttavia il contratto con la Rai è esclusivo quindi non le sarebbe permesso salvo riscriverlo. Qualcosa si è spezzato, tempi bui per l’azienda che continua a perdere artisti.