Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni settembre: subito nervi tesi fra Marcello e Umberto

Le prime anticipazioni per gli episodi di settembre de Il Paradiso delle Signore 10: la tensione è massima fra Umberto e Marcello.

Cresce l’attesa per l’esordio della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, per cui sappiamo bene di dover aspettare settembre: con l’inizio della nuova stagione televisiva 2025-2026 torneranno anche i nuovi episodi della soap, sostituita in quest’estate dalla serie spagnola Ritorno a Las Sabinas.

Nel corso degli anni, fra trame avvincenti e performance attoriali decisamente di livello, Il Paradiso delle Signore è diventata una delle fiction del piccolo schermo più amate, nonché un vero e proprio fenomeno mediatico: tutti seguono con interesse le puntate, commentando sui social e aspettando anticipazioni.

Per la gioia dei più curiosi, nel bel mezzo dell’estate, sono arrivati ora i primi spoiler sulle trame che vedremo nelle primissime puntate di settembre. Cosa succederà? Tra addii e ritorni, ci saranno subito scintille fra Marcello e Umberto, destinati ad essere rivali in amore.

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni settembre: tensione fra Marcello e Umberto

Stando alle anticipazioni trapelate per gli episodi in onda dall’8 al 12 settembre, ovvero nella settimana d’esordio de Il Paradiso delle Signore 10, vedremo subito delle tensioni fra Marcello e Umberto. Il Barbieri tornerà dalle vacanze in Costa Azzurra con Adelaide: i due si vivono la loro storia d’amore alla luce del sole, con tanto di paparazzate e interviste, ma il ritorno alla villa di Umberto ha fatto storcere il naso a Marcello.

Ritrovandosi a cena con Adelaide, Marcello sopporterà ben poco gli atteggiamenti di Umberto, che cercherà in tutti i modi di attirare l’attenzione di Adelaide ed avvicinarsi alla contessa. Da quando ha scoperto di essere il padre di Odile, è intenzionato a riconquistare Adelaide: ce la farà?

Nel frattempo, Tancredi lascia Milano e la guida della Galleria Moda Milano: al suo posto, il commendatore sceglierà proprio Odile, che mostrerà subito iniziativa scegliendo una nuova stilista al posto di Giulia Furlan, la new entry Greta Marchesi (figlia del nuovo magazziniere Fulvio, interpretato da Simone Montedoro).

Nel corso della decima stagione tornerà anche Rosa, che potrebbe magari tentare di riavvicinarsi a Marcello anche a livello sentimentale, visto che i due si troveranno a lavorare fianco a fianco per la nuova collezione di Botteri, ispirata alle dive del cinema. Come al solito, insomma, non mancheranno intrighi e dinamiche amorose, sempre con la moda grande protagonista.