Salah via dal Liverpool, può tornare in Italia? Dove giocherà l’asso egiziano

La rottura tra Mohamed Salah ed il Liverpool potrebbe avere dei risvolti clamorosi già nell’immediato. E c’è proprio chi spera che sia così.

Mohamed Salah ha sorpreso tutti con la sua uscita polemica improvvisa, rilasciata pochi giorni fa e che fa in tutto e per tutto da specchio di quella che è la peggiore stagione del Liverpool negli ultimi anni. I campioni d’Inghilterra in carica stanno faticando moltissimo in Premier League, mentre in Champions League le cose sono migliorate solo di recente con la vittoria in casa dell’Inter. Nella massima competizione europea per club, i Reds ad oggi sarebbero la prima squadra tra quelle escluse dall’accesso diretto alla prossima fase.

Il Liverpool è infatti nono, pur essendo a pari punti proprio con l’Inter oltre che con Real Madrid ed Atletico Madrid. Ma il rischio che questa stagione possa chiudersi senza trofei è elevato per la compagine del Mersey. Non c’è la continuità che c’è sempre stata, e soprattutto non c’è la giusta tranquillità. Lo ha fatto capire a chiare lettere lo stesso Salah, che ha sparato a zero contro il suo allenatore, Arne Slot.

Salah Liverpool, cessione possibile già a gennaio

Con ancora un anno e mezzo di contratto a legare Salah al Liverpool, non sarebbe comunque da escludere un addio già nel calciomercato invernale di questa stagione, che aprirà i battenti il 2 gennaio prossimo per chiudere il 2 febbraio. Un affare del genere però richiede settimane e settimane di tempo di lavorazione, e di solito un mese, per quanto rappresenti una finestra temporale importante, potrebbe non essere sufficiente.

Allora si potrebbe lavorare su un trasferimento di Salah in Inghilterra o più verosimilmente in un altro campionato, lavorando su un prestito semestrale per l’immediato. E cominciando a gettare sempre adesso le basi per un discorso relativo ad una cessione definitiva del suo cartellino da concretizzare invece la prossima estate. Un top player come Salah ovviamente non è alla portata di tutti.

Lui da giovane ha giocato con la Fiorentina e con la Roma, lasciando un buon ricordo, soprattutto nella Capitale. Il passaggio di Salah nella nostra Serie A è durato dal 2015 al 2017, anno in cui poi la Roma lo vendette al Liverpool in cambio di 50 milioni di euro. Che ancora oggi fa pensare che i Reds abbiano speso poco – per quanto 50 milioni siano 50 milioni – per quello che è il valore del calciatore. Uno dei pochissimi a potere decidere le partite da solo.

Dove giocherà Salah

La frattura che separa oggi Salah dal Liverpool riguarda in realtà l’allenatore. Con il club il rapporto sarebbe ancora buono, ma è con il manager olandese che l’attaccante egiziano ha dei problemi. Cosa confermata da entrambe le parti, con il giocatore che è finito molte volte in panchina nell’ultimo mese e con l’allenatore che non lo ha convocato per Inter-Liverpool di Champions.

Slot ha anche ammesso di avere parlato privatamente con Salah. E se lo scontro non dovesse rientrare, il Liverpool accetterebbe già nelle prossime settimane una cifra compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro. Ad oggi ci sarebbero due squadre pronte ad ingaggiare Salah.

Si tratta dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e del Galatasaray, che perderà Mauro Icardi, con il quale si è giunto ad un mancato rinnovo di contratto. In termini di ingaggio, Salah otterrebbe in entrambi i casi sui 15-20 milioni di euro a stagione di ingaggio. Maggiori garanzie economiche il Liverpool ed il giocatore le otterrebbero dall’Arabia. Ma Slot ha dichiarato ai giornalisti che la sua volontà è quella che Salah resti al Liverpool.