Pianta dell’anno 2026, facile da curare e bella da vedere: è un portafortuna, parola degli esperti

Gli esperti hanno scelto la pianta dell’anno per il 2026. È facile da curare e bella da vedere, un autentico portafortuna da tenere in casa.

Nelle nostre società moderne, dove tutto sembra muoversi sempre più velocemente, molti stanno sperimentando su di loro gli effetti negativi di ansia e stress. Questo sembra essersi intensificato maggiormente durante e post pandemia di Covid. Gli esperti suggeriscono l’importanza di entrare in contatto con la natura e, per chi non ha la possibilità di fare escursioni, il consiglio è adottare delle piante d’appartamento.

Durante la stagione invernale è importante prendersi cura delle piante, le quali decorano e portano un tocco di natura nelle nostre abitazioni, oltre ad avere effetti benefici comprovati sulla nostra salute fisica e mentale. Gli esperti di 1-800-Flowers.com hanno scelto qual è la pianta dell’anno 2026, si tratta di una pianta facile da curare, in quanto richiede poca manutenzione e attenzione, oltre ad essere molto bella da vedere grazie al tronco e alle foglie. Una pianta che è considerata anche un portafortuna per chi ce l’ha.

Scelta la pianta dell’anno 2026: gli esperti la consigliano a tutti

Gli esperti di 1-800-Flowers.com hanno deciso che la pianta dell’anno 2026 è la Pachira Aquatica, nota a molte persone anche come “albero dei soldi”. Ha le radice nelle tradizioni dell’Asia orientale ed è facile da curare, oltre ad essere conosciuta anche per i suoi poteri portafortuna, tanto da essere considerata la prossime “star” del nuovo anno.

La Pachira Acquatica è un simbolo di fortuna, prosperità e armonia, come sottolineando dal Feng Shui, in quanto si ritiene che attragga energia positiva e i cinque lobi delle sue foglie rappresentano i 5 elementi dell’equilibrio: legno rappresenta la crescita, la vitalità, la creatività e i nuovi inizi; fuoco indica la passione, l’energia, la visibilità e la trasformazione; terra è stabilità, radicamento, nutrimento ed equilibrio; metallo rappresenta chiarezza, precisione, concentrazione e organizzazione; acqua indica abbondanza, flusso, calma e intuizione.

Questa pianta è stata scelta perché rappresenta l’energia positiva, la speranza e la convinzione che accadano cose belle, come spiegato dagli esperti. L’albero dei soldi offre sia stabilità che benessere, cose che desiderano tutte le persone. Per questo è un’ottima scelta per l’anno che sta per entrare. Coloro che decidono di acquistare una Pachira Aquatica, basta tenerla in un ambiente con temperatura tra i 14ºC e i 24ºC.

È importante però fare attenzione a quando si annaffia, perché non ha bisogno di troppa acqua, perché altrimenti il rischio è far marcire le radici. Inoltre, è bene scegliere una posizione in cui riceve luce solare indiretta, annaffiandola solo quando il terreno è asciutto. In questo modo la pianta durerà per molto tempo senza troppo impegno.