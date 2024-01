Vuoi cercare parenti emigrati e creare un albero genealogico? Puoi provare in questi semplici modi

Il bisogno di cambiare vita ha spinto nei secoli molti uomini a cercare un altro posto dove abitare. Soprattutto agli inizi del secolo scorso partirono tanti italiani verso diversi Paesi stranieri. Se siamo curiosi di sapere dove sono sbarcati e altre notizie, possiamo farlo grazie ad alcuni siti.

In qualche filmato d’epoca probabilmente abbiamo visto centinaia di uomini su una nave salutare festanti la Statua della Libertà. Lasciare il proprio Paese e anche gli affetti più cari costò molto ai nostri connazionali. Migliorare le proprie condizioni economiche è attualmente una delle ragioni che spinge ogni anno molti italiani a partire. Sono sempre più infatti i giovani laureati che si trovano all’Estero. Un tempo era invece solitamente la gente povera e bisognosa con una famiglia da mantenere a emigrare. Tra le mete preferite troviamo gli Stati Uniti d’America e la Germania. Molti sappiamo che hanno davvero fatto fortuna, soprattutto nel campo della ristorazione e anche in quello imprenditoriale e nel cinema.

Ecco come fare se vuoi cercare parenti emigrati e creare un albero genealogico

Quasi in ogni famiglia italiana si racconta di nonni, bisnonni, zii e cugini andati via e di cui si ignora il destino. Per semplice curiosità o per sapere dove sono sbarcati per provare a rintracciare i discendenti potremmo effettuare delle ricerche. Ci sono su Internet dei siti utili. In qualche caso una ricerca semplice sarebbe gratuita, in altri richiedono un pagamento. Eccone alcuni.

Il primo sito interessante è ciseionline.it del Centro Internazionale Studi Emigrazione Italiana.

Si possono inserire nome e cognome della persona da cercare. Se presente nelle banche dati, potremo ottenere diverse informazioni. Tra tante, data e luogo di partenza, destinazione e se viaggiava da solo o con familiari.

Ricostruire la storia della famiglia gratis o quasi

Il secondo da provare è statueofliberty.org in cui oltre a curiosità sulla Statua della Libertà si può consultare un database con milioni di nomi. Si tratta della lista dei passeggeri sbarcati su Ellis Island.

Per quanto riguarda la genealogia potrebbe essere utile antenati.cultura.gov.it. In questo modo potremmo risalire a qualche avo vissuto e morto in Italia.

Su myheritage.it si potrebbe iniziare a creare l’albero genealogico registrandoci alla versione base.

Un altro sito interessante sarebbe ancestry.it. Qui però dei servizi sarebbero a pagamento.

Se vuoi cercare parenti emigrati e creare un albero genealogico ci sono quindi dei metodi on line. Per la storia più recente della propria famiglia si potrebbero consultare registri pubblici di Stato o presenti nelle parrocchie.

