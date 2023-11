Non portarlo mai se sei invitato a casa di amici a cena: rischi di fare davvero una magra figura

Ci sono doni che non dovresti mai portare quando sei ospite di amici. Scopri quali sono per evitare brutte figure.

Quando si riceve un invito a cena capita spesso di trovarsi nel dubbio di cosa portare. Si tratta di un interrogativo piuttosto comune e che può trovare risposta nelle regole base del galateo, ovviamente, da modernizzare un po’ in base alle necessità.

Se tra amici con i quali si è in confidenza non è infatti necessario portare sempre qualcosa, un piccolo dono è sempre ben visto se si va a cena da colleghi o amici con i quali non ci si incontra spesso per mangiare. Lo stesso dovrà ovviamente essere calibrato e mai esagerato. Il rischio, altrimenti, è quello di mettere a disagio chi ci ospita. Quanto al cosa portare, ci sono cose che dovresti sempre evitare in modo da non fare brutte figure.

Cosa non portare mai quando sei ospite a cena

Iniziamo con il dire che negli ultimi tempi le abitudini sono cambiate al punto da andare a ritoccare anche il galateo. Per non sbagliare, quindi, è sempre utile partire da ciò che non si dovrebbe mai portare in modo da non creare inutili imbarazzi.

Per prima cosa è meglio evitare il vino a meno che non si sia davvero in confidenza. A tavola potrebbero infatti esserci persone che non lo bevono o che sono in dolce attesa e non vogliono ancora farlo sapere. Un’altra scelta errata è quella del dolce. Se decidi di portarlo dovresti sempre dichiararlo per non mettere in ombra quello sicuramente preparato da chi ti ospita.

E visto che ci sei è anche bene informarti su eventuali allergie o intolleranze in modo da portare qualcosa che vada bene a tutti. Piante e fiori fanno bene purché già sistemati e pronti da posizionare su un ripiano. Chi ti ospita, infatti, potrebbe non avere dei vasi e non sapere dove mettere eventuali fiori che necessitano di una sistemazione urgente.

Continuando con cosa non portare mai figurano ovviamente anche primi o secondi piatti che potrebbero mettere a rischio la cena, specie se del tutto scollegati dal menu. Anche in questo caso, solo se si ha confidenza, è meglio chiedere o accordarsi prima.

Infine, meglio evitare di portare soprammobili o oggetti da sistemare in giro per casa. Questi sono molto personali e non è detto che piacciano. Seguendo queste semplici regole, ricordandoti quelle sulla stretta di mano e tenendo sempre a mente che il dono deve essere giusto un pensiero e mai nulla di troppo impegnativo, potrai fare sempre bella figura e godere di una serata rilassante e del tutto priva di inutili tensioni.