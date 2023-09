La sveglia proprio non la senti? Dipende tutto dal tuo segno zodiacale

Ci sono segni zodiacali che sembrano più restii di altri a sentire la sveglia al mattino. Scopri se sei tra questi.

Il suono della sveglia al mattino non è quasi mai piacevole, sopratutto se si hanno poche ore di sonno alle spalle, se fuori fa freddo e se la voglia è solo quella di continuare a poltrire. Ciò nonostante, alzarsi è spesso un obbligo per arrivare al lavoro in tempo, onorare gli impegni presi e far partire la giornata.

Per questo motivo, nonostante le tante remore, tutti (o quasi) finiscono con il rispondere al suo richiamo, alzarsi, stiracchiandosi e dando il via alla nuova giornata. Tutti tranne alcune persone che pur impegnandosi a fondo finiscono spesso con l’ignorarne il suono o con il tardare quanto più possibile l’appuntamento con il nuovo giorno. Un aspetto che dipende in modo particolare dal segno zodiacale.

Ecco i segni zodiacali che non sentono la sveglia

Che si tratti di semplice distrazione, di menefreghismo o di voglia di sonnecchiare ancora un po’, non sentire la sveglia può rappresentare un problema. Ma come fare, se nonostante gli impegni presi, sentirla risulta davvero difficile? In tal caso, la “colpa” potrebbe essere del segno zodiacale di appartenenza. Un problema che se riconosciuto si può risolvere con qualche semplice astuzia come quella di sistemare più sveglie al mattino e di metterne una ben lontana dal letto.

Detto ciò è quindi bene riconoscere quali sono i segni che più di altri hanno questo problema. E al primo posto possiamo dire che ci sono sicuramente i nativi del Cancro. Si tratta infatti di persone che adorano dormire e che detestano doversi alzare a comando. Motivo per cui al suono della sveglia tendono quasi sempre a girarsi dall’altra parte. Un atteggiamento molto simile a quello dei nati sotto il segno del Toro che pur impegnandosi, spesso finiscono con il riaddormentarsi subito dopo averla spenta.

I Gemelli tendono ad ascoltare la sveglia solo se ad attenderli c’è qualcosa di entusiasmante. In caso contrario finiscono quasi sempre con l’ignorarla o con il non puntarla affatto. Anche i nativi del Sagittario che amano vivere alla giornata non apprezzano le imposizioni e tendono a ritardare la sveglia più che possono, finendo (per fortuna solo raramente) con il dimenticarsene. Infine, anche i nati sotto il segno del Capricorno sembrano restii ad ascoltarla fino in fondo, preferendo tergiversare per un po’ prima di alzarsi. E tutto con il rischio di addormentarsi di nuovo. Se rientri tra questi segni, quindi, meglio agire di conseguenza e cercare di attuare quante più strategie possibili per sentire la sveglia e non rischiare di arrivare in ritardo ai tuoi appuntamenti.