Mick Jagger potrebbe guadagnare all’istante mezzo miliardo. Ma non darà nulla ai figli

Il frontman dei Rolling Stones non ah intenzione di dare il ricavato delle vendite ai propri figli: “Non ne hanno bisogno”

Mick Jagger mai banale. In effetti, come potrebbe mai esserlo? D’altronde, stiamo parlando di uno degli uomini che, insieme ai suoi eterni compagni d’arte, ha rivoluzionato il mondo del rock e della musica moderna.

L’80enne ha fatto parlare ancora di sé durante un’intervista rilasciata al Wall Street Journal. Senza avere peli sulla lingua, come sempre. L’eterno ragazzino – che non sembra proprio voler andare “in pensione” – ha parlato della possibilità di vendere i diritti della sua musica e di quelli della sua band. Ma gli eventuali guadagni – milionari – fa sapere, Mick, non andranno di certo ai suoi figli.

Nemmeno un centesimo ai figli per la vendita del catalogo dei Rolling Stones

A quanto ammonta il catalogo musicale dei Rolling Stones? C’è chi ha provata a stimare quello appartenente a Mick Jagger. I proventi relativi alla “musica dei Rolling Stones” a partire dal 1971 potrebbero valere anche più di 500 milioni di euro. Mezzo miliardo, una cifra che farebbe gola a tutti ma che l frontman dei Rolling stones non sarebbe intenzionato a toccare e nemmeno a donare ai propri figli. Durate l’intervista rilasciata al WSJ, infatti, Jagger ha fatto capire che, se mai dovesse decider di cedere i diritti, i proventi non andrebbero ai suoi figli.

“Non hanno di certo bisogno di 500 milioni di euro per vivere – ha commentato Jagger – meglio fare del bene al mondo”. Dunque i guadagni milionari da un’eventuale cessione dei diritti andrebbero in beneficienza. È stato lo stesso Jagger ad affermare implicitamente che la propria famiglia, di cui i suoi otto figli, non ha bisogno di altri soldi. Il frontman degli Stones non ha assolutamente intenzione che i soldi siano impattanti per la sua famiglia, tra cui il suo figlio più piccolo di 7 anni.

Solo alcuni giorni fa l’uomo è stato fotografato in Sicilia e lo stesso cantante ha pubblicato sulla sua pagina Instagram alcuni scatti che lo ritraggono nei pressi della sua casa che ha in Italia ormai da anni. In molti hanno inoltre scherzato sul fatto che lo storico leader del gruppo rock tra i più famosi della storia abbia postato una foto davanti ad un ristorante che una volta a settimana offre cous cous scontato al 50%. Un’ennesima lezione di umiltà, quella di Jagger, che racconta molto dell’uomo, oltre alla star, che è riuscito a diventare in tutti questi anni.