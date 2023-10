I 5 Paesi più sicuri per viaggiare da soli: c’è una meta a sorpresa

Sono sempre più numerose le donne che partono per un viaggio totalmente in solitaria. Vuoi per la voglia di avventura, o di ricominciare da se stesse: le donne non si fermano mai.

E se fino a qualche anno fa la stragrande maggioranza di viaggiatrici solitarie faceva parte della schiera delle giovanissime, oggi è emerso che a viaggiare da sole sono sempre di più le donne Over 65, che vivono una seconda giovinezza forse proprio perché forti dell’esperienza, e si avventurano da sole in treno, aereo, nave, anche in automobile.

Naturalmente, viene da chiedersi se sia sicuro viaggiare completamente da sole, soprattutto in un’epoca in cui sono sempre più evidenti i comportamenti compulsivi degli uomini nei confronti delle donne e ahi noi, bisogna ricominciare ad avere paura anche della propria ombra. La risposta a questa domanda, a sorpresa, è comunque “si!”. Le donne possono viaggiare in tutta tranquillità da sole, soprattutto in alcune destinazioni che non ci aspetteremmo mai.

Se infatti è vero che l’emancipazione femminile non conosce limiti od ostacoli, è anche vero tuttavia che la criminalità è un dato di fatto e ci sono dei Paesi dove è oggettivamente più alta che in altri. Ma chi si occupa di viaggi e, soprattutto, di studiare il comportamento di intere nazioni e popolazioni, ha stilato una speciale lista di 5 posti dove viaggiare da sole, donne o ragazze, è oggi più sicuro che in ogni altro Paese del mondo. Ecco dove

Nel Sol Levante le donne possono viaggiare da sole in tutta tranquillità

Da una serie di interviste a donne di tutte le nazionalità, è emerso che il posto dove una donna si sente più sicura al mondo, sia di giorno che di notte, è la Slovenia. Sono infatti oltre l’85% le donne che hanno assicurato di sentirsi molto sicure in questo Paese, e soprattutto nella sua capitale, Lubiana, dove è possibile girare di giorno e di notte, indifferentemente, senza essere disturbate o infastidite in alcun modo.

Altri due Paesi che nessuno prenderebbe canonicamente in considerazione sono il Ruanda, dove il Parlamento è composto al 55% da donne, e gli Emirati Arabi Uniti. In Ruanda, che si colloca al primo posto al mondo per la parità di genere, c’è una altissima percezione dell’indice della sicurezza della comunità, grazie alla massiccia presenza di polizia e militari ad ogni angolo di strada sia di giorno che di notte. Negli Emirati Arabi Uniti, addirittura il 98,5% delle donne si sente estremamente sicura camminando da sola di notte.

A bassissimo tasso di criminalità, c’è il Giappone che nei confronti della donna ha un’attenzione particolare, tanto da aver messo a disposizione delle sole donne anche una serie di vagoni della metropolitana. Peraltro, in Giappone è molto ben vista la solitudine e sono state istituite molte attività da svolgere in solitaria, soprattutto considerando che sempre più persone non vogliono sposarsi o vivere in coppia. Molto sicura anche la Norvegia, dove addirittura si può chiedere a uno sconosciuto al bar di controllare i propri effetti personali mentre si va al bagno. Un Paese ad alto tasso femminile. Prosit.