Viaggia 5mila chilometri per incontrare uno sconosciuto. Non avrebbe mai dovuto farlo

Attraversa cinquemila chilometri per poter incontrare un uomo conosciuto online: Blanca non tornerà mai a casa.

Una commedia romantica che si trasforma in un film horror in piena regola. Blanca Arellano ha conosciuto Juan Pablo Jesus Villafuerte tramite un’app di gioco. Lei originaria del Messico, lui residente in Perù. Hanno iniziato a scriversi ripetutamente, fino a trasformare un semplice rapporto conviviale in una relazione. Spinta dal coinvolgimento emotivo nei confronti dell’uomo misterioso, la 51enne ha comprato un biglietto aereo ed ha raggiunto la sua “anima gemella” a Lima. Dopo circa una settimana di soggiorno, i famigliari della donna non sono più riusciti a contattarla.

Blanca aveva espresso il suo entusiasmo alla nipote Karla, la stessa che – di fronte alla mancata risposta della zia – ha deciso di pubblicare su Twitter un appello di ricerca disperato. La giovane ha spiegato le dinamiche della partenza e soprattutto il desiderio della donna di vivere il suo rapporto d’amore con Villafuerte. Juan ha negato qualsiasi tipo di coinvolgimento, dichiarazioni che sono state confutate dopo pochi giorni. Blanca è stata uccisa dall’uomo che considerava l’amore della sua vita, atto compiuto con agghiacciante freddezza ed estrema crudeltà.

Horror in piena regola: Blanca uccisa dall’uomo di cui era innamorata

Juan Villafuerte è uno studente di medicina umana e di biotecnologie di 37 anni, oggi conosciuto come l’assassino di Blanca Arellano. Il percorso di indagini ha coinvolto un unico sospettato. Grazie all’appello della nipote della vittima – associata ad una precisa spiegazione di quanto successe nei giorni precedenti alla sua scomparsa – le autorità locali sono riuscite ad individuare immediatamente il colpevole. Il 9 novembre scorso, due giorni dopo la denuncia della sparizione, una testa mozzata senza volto è stata rinvenuta presso la spiaggia di Huacho, in prossimità dell’abitazione di Villafuerte.

La polizia ha poi trovato un dito – privato del polpastrello – avvolto da un anello d’argento ed infine un busto svuotato dagli organi, abbandonato in un canale che passa proprio davanti l’Università Nazionale José Faustino Sanchez Carrion, dipartimento di studio di Villafuerte. Inoltre, analizzando le pubblicazioni del 37enne sul suo account di TikTok, sembra che l’assassino abbia addirittura condiviso le immagini degli organi della vittima sui social. Juan è stato arrestato e trattenuto in custodia cautelare, mentre proseguono le indagini per identificare eventuali complici. “Mia zia Blanca Olivia Arellano Gutiérrez è scomparsa lunedì 7 novembre in Perù” – le ultime parole della nipote Karla – “è di origine messicana, temiamo per la sua vita”.