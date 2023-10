18 anni, trovato morto tra due treni

Il corpo di Alvaro Prieto, giovane calciatore del Cordoba, è stato rinvenuto tra due vagoni presso la stazione di Siviglia.

Una scoperta atroce, alla quale ha assistito l’intera nazione. Il corpo del calciatore diciottenne Alvaro Prieto, scomparso lo scorso 12 ottobre, è stato rinvenuto per caso, durante una diretta della tv di stato spagnola, la TVE. Le immagini del suo corpo senza vita, abbandonato in prossimità dei vagoni di un treno presso la stazione Santa Justa di Siviglia, hanno fatto il giro del web. Le autorità hanno quindi sequestrato il materiale, impedendone un’ulteriore diffusione, dopodiché hanno inviato una squadra sul posto per poter eseguire ulteriori accertamenti. L’esame del DNA non ha lasciato dubbi.

Le cause del decesso risultano al momento ignote, nelle prossime ore il corpo verrà sottoposto ad esame autoptico. Esclusa per il momento l’ipotesi di omicidio oppure aggressione, in quanto – stando ad una prima ricostruzione delle dinamiche – sembra che il giovane non fosse coinvolto in alcuna discussione o diverbio nelle ore precedenti alla tragedia. E’ possibile che Alvaro Prieto sia rimasto folgorato, in seguito ad un contatto diretto con i binari. Nel frattempo la TVE ha espresso le scuse pubbliche: “Sono immagini che non sarebbero mai dovute andare in onda” – la giustificazione – “sono state rimosse e chiediamo scusa alla famiglia – per aver arrecato ulteriore dolore” – le parole dell’emittente spagnola.

Nelle giovanili del Cordoba

Alvaro Prieto era un giocatore della squadra giovanile del Cordoba. Lo scorso 11 ottobre aveva raggiunto Siviglia per poter uscire con gli amici e concedersi una serata di spensieratezza. Aveva raggiunto la stazione Santa Justa il giorno seguente, in modo da tornare nel capoluogo per gli allenamenti della squadra. Qui, aveva perso il treno ed aveva quindi tentato di accedere ad un secondo convoglio.

Il cellulare era scarico, di conseguenza non ha potuto mostrare al controllore il biglietto acquistato. In mancanza di documento di viaggio valido, il calciatore si è visto costretto ad abbandonare il vagone. Le immagini di videosorveglianza hanno ripreso l’intera scena: Prieto è uscito dal treno, accompagnato dal personale, dopodiché ha lasciato la stazione da solo. La scomparsa è stata segnalata il 12 ottobre.

Il Renfe, gestore della rete ferroviaria nazionale spagnola, ha spiegato che il treno vicino al quale è stato rinvenuto il corpo era fermo da settimane perché in panne: “Non ha effettuato movimenti e nessuna manutenzione”. L’ente ha annunciato pubblicamente di essere a piena disposizione della magistratura e delle autorità competenti in merito alla morte prematura del giovane calciatore.