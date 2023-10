Hai sognato l’ex? Non vuol dire che vuoi tornarci: ecco cosa significa

Ci sono volte in cui nei sogni riappare il proprio ex compagno/a. Tuttavia, non significa che vuoi rimetterti con lui/lei. Vuol dire altro, ecco cosa

Lasciarsi è sempre un po’ traumatico, soprattutto se si è stati insieme per tanto tempo.

È una scelta che in alcuni casi è doverosa, perché sono venuti a mancare determinati presupposti, oppure ci sono molte liti, bugie e quant’altro. In sostanza, spesso è l’unica decisione possibile.

Ci si può lasciare e pensarsi ancora, oppure non tornare mai più indietro, neanche col pensiero, perché convinti della propria scelta.

Quando una coppia si dice addio, possono trascorrere anche anni, e una notte si può finire per sognare l’ex partner, anche se magari ci si è rifatti una vita, si è voltata definitivamente pagina.

Sognare un ex o una ex può mettere in allarme e si finisce sempre per scrutare il sottofondo del proprio cuore, chiedendosi: «Proverò ancora qualcosa?».

Può essere, ma in realtà sognare un ex non vuol dire necessariamente che ci si pensa ancora. Anzi, significa ben altro. Ecco che cosa esattamente.

Sognare l’ex: che cosa significa davvero

Ci sono contesti in cui capita di sognare un ex e il sogno potrebbe sembrare anche romantico, quasi a volervi punzecchiare, a voler cercare quella puntina di sentimento che potrebbe essere lì da qualche parte, dentro di voi.

In realtà, può trattarsi di una semplice proiezione mentale che non vuol dire nulla, in particolare se siete voi che avete preso la decisione di lasciare.

Al contrario, potrebbe voler dire che in fondo qualcosa la provate ancora, soprattutto se vi siete lasciati da poco. Ma in linea generale, quando si sogna un ex vuol dire che il vostro cervello ha preso coscienza che il rapporto è definitivamente terminato.

Di solito può accadere di sognare la vecchia relazione in momenti di forte stress, quando si soffre a livello psicologico. È come fare un tuffo in un passato in cui ci si sente al sicuro, diversamente dal periodo agitato che si sta vivendo nel presente.

Sognare l’ex può anche voler dire nostalgia del proprio passato, credendo sia migliore del presente. Ma in realtà, quando ci si sveglia al mattino, si prende coscienza che tornare indietro non è mai la scelta giusta. Si va avanti, sempre, con coraggio.

È inoltre possibile sognare un ex in bianco e nero, e questo può rappresentare una sorta di senso di colpa per non esservi comportati/e bene con lui/lei, magari andando via senza spiegarvi.

La mente cerca così, attraverso il sogno, di farvi metabolizzare il rimorso.