Ti basta un bullet journal per ritrovare la felicità: lo dicono gli psicologi

Mai sentito parlare di “bullet journal”? In queste due parole potrebbe risiedere la chiave della nostra felicità. Ecco di cosa si tratta.

C’è chi dice che la felicità sta nelle piccole cose. Per esempio, un bullet journal. Forse molti di voi hanno già familiarità con questo termine, ma a beneficio di tutti gli altri vale la pena di spiegare per bene cos’è. Per definizione, si tratta di un diario scritto a mano che assolve anche alla funzione di calendario, spazio di riflessione, carta da disegno e agenda.

Può essere utilizzato per organizzare e pianificare le attività e gli appuntamenti giornalieri, settimanali e mensili. E, secondo alcuni psicologi, ha il potere di cambiare (in meglio) la nostra vita. Il bullet journal si chiama così perché prevede l’utilizzo di elenchi puntati per rappresentare ogni attività o evento. In un bullet journal è anche possibile creare un sommario, per passare rapidamente alle diverse sezioni interne.

Ogni pagina è divisa in due colonne: quella di sinistra contiene l’attività o l’evento, mentre quella di destra è per eventuali note o dettagli aggiuntivi. È inoltre possibile inserire simboli o punti elenco alla colonna di sinistra per indicare lo stato dell’attività o dell’evento (ad esempio, un punto per un’attività completata, una freccia per un’attività di cui è stata eseguita la migrazione in un’altra pagina o una stella per un’attività prioritaria). Tutto qui? Niente affatto…

Tutti i prodigi del bullet journal

SI può utilizzare un bullet journal per pianificare i propri impegni giornalieri, settimanali e/o mensili, e monitorarne la corretta esecuzione. Ma anche per annotare le cose per cui siamo grati ogni giorno, in modo da concentrarci sugli aspetti positivi della nostra vita e coltivare un atteggiamento positivo. Inoltre, può essere usato per prendere nota delle nostre spese e tenere d’occhio la nostra situazione finanziaria, sempre ricorrendo a diversi colori o simboli per rappresentare le varie tipologie di uscite.

Se l’obiettivo è quello di tenere un bullet journal per migliorare la nostra salute mentale e il nostro benessere, ecco alcune altre idee: