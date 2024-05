Hai provato questo nuovo Gratta e Vinci online? Costa 5 euro ed ha delle probabilità di vincere davvero molto alte

Il Gratta e Vinci è, da tempo, uno degli strumenti scelti dagli italiani per vincere qualche euro. Grattano, ogni giorno, milioni di tagliandi sperando di trovare quello con nascosti dei premi. Non solo con i Gratta e Vinci cartacei, ma esistono anche quelli online. Come questo, da provare.

Avete mai provato a comprare un Gratta e Vinci? Se avete risposto di no, siete tra i pochi a non averlo mai fatto. Questo, considerando che, ogni giorno, sono milioni i tagliandi che vengono acquistati e grattati.

Difficile resistere alla tentazione, ogni tanto, di sfidare la fortuna con questa particolare lotteria istantanea. Anche se, va detto, occorre fare molta attenzione. Il rischio, infatti, di cadere nella ludopatia incombe su ogni giocatore. Non pensiate di esserne indenni, con frasi del tipo “a me non può accadere”. Sono tante le famiglie rovinate proprio da persone che pensavano la stessa cosa. Insomma, giocare, ogni tanto, ci sta, ma senza mai cadere nella ludopatia. Fatta questa doverosa sottolineatura, hai provato questo nuovo Gratta e Vinci online? Perché, come forse non tutti sanno, esistono anche i Gratta e Vinci virtuali.

Ecco come si gioca con questo Gratta e Vinci disponibile solo online. Lo hai già provato?

Che, in caso di vittoria, ti danno soldi concreti e reali, esattamente come i tagliandi cartacei che si comprano al bar. Come quello imbattibile da 3 euro. Questo Gratta e Vinci online è uscito da non molto e si chiama Gioca Più Numerissimi.

Come il nome fa intuire, si tratta della versione, online, del famoso tagliando cartaceo. Con in più, però, delle varianti che aumentano i giochi a disposizione. Cosa dovrete fare? In questa versione online, ci sono 8 giocate, con numeri da trovare.

Hai provato questo nuovo Gratta e Vinci online? Se non lo avessi ancora fatto, si gioca così

Non sono tutte uguali, nel senso che si vince con ambi, terni, quaterne cinquine ed anche con un numero singolo. Per scoprire se si hanno i numeri giusti, dovrete grattare virtualmente la sezione Numeri Vincenti e incrociare le dita. Non solo. Se andasse male, non disperatevi. Infatti, subito dopo, ci viene proposto un gioco bonus, tra tre possibili.

Dove, magari, trovare il Golden Ticket che ti fa vincere sempre. Perfetto, ma per questo Gioca Più Numerissimi da 5 euro, come sono le probabilità di vincita? Molto alte, visto che 1 giocata ogni 3,04 è vincente premi superiori ai 5 euro. Davvero molto interessante.