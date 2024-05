Vi è mai capitato di mangiare all’interno di una botte? Ecco dove potreste togliervi lo sfizio per fare una cenetta romantica

Di posti insoliti, dove mangiare, ce ne sono diversi. Ognuno potrebbe portare la propria esperienza raccontando di un luogo suggestivo dove ha pranzato o cenato. Ad esempio, qualcuno di voi ha mai mangiato all’interno di una botte? Dovreste provare questa location.

Ogni settimana, milioni di italiani si spostano, lungo la Penisola, per andare a fare una gita fuori porta. Una puntata al mare, al lago, in montagna, in collina o in una città d’arte: ognuno ha il proprio motivo per spostarsi. Una cosa accomuna tutte queste visite: il fatto di assaggiare qualche piatto locale, tipico della zona visitata.

Si chiama turismo gastronomico ed è la molla che spinge tante persone a mettersi in macchina per assaggiare qualcosa di inedito e diverso rispetto alla propria residenza. Del resto, l’Italia è un paradiso non solo per la sua bellezza geografica, ma anche per quella gastronomica. Ovunque ti sposti, sei sicuro che troverai, certamente, un piatto gustoso che ti lascerà un ottimo ricordo. Difficile tornare a casa scontenti. Anzi, ci si arricchisce, non solo culturalmente, ma anche con il buon sapore lasciato dal piatto mangiato.

Vi è mai capitato di mangiare all’interno di una botte? C’è un posto dove lo si può fare

Non sempre è la cucina che attira le persone in determinati posti. Anche la particolare esperienza potrebbe fare da motivazione per spostarsi da casa. Un esempio? Provare l’emozione di mangiare all’interno di una grande botte. Ovviamente, senza vino. Quello, volendo, ve lo potete gustare mentre mangiate. A dire il vero, ci sono diversi posti che offrono questa opportunità. Basta una semplice ricerca in Internet perché compaiano dei risultati di ristoranti che offrono la possibilità di mangiare dentro una botte.

Ecco un posto dove si mangia dentro la botte. Potete anche visitare la vigna

Vi è mai capitato di mangiare all’interno di una botte? Ve ne proponiamo uno, come esempio, ribadendo che non è l’unico in Italia ad offrire questa opportunità. Si tratta di Le Botti Bistrot che, come dice il nome, è un locale dove si può mangiare dentro delle grandi botti. Si tratta di botti-salottino, ognuna delle quali ospita fino a 6 persone. Si trova a Camino (Alessandria) e qui si possono fare anche delle visite guidate alle cantine. Si può fare un’apericena a prezzi contenuti, abbinando, magari, un buon bicchiere di vino. Da non perdere, nei dintorni, il castello di Camino.