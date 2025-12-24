Una pioggia di cartoni sotto l’albero, ecco che cosa guardare in TV: i tuoi bambini impazziranno

Le principali reti italiane hanno deciso di regalare un palinsesto super animato agli spettatori. Il 24, il 25 e il 26 dicembre saranno caratterizzati da una pioggia di cartoni.

Il Natale è finalmente arrivato. Grandi e piccini si stanno preparando ad accogliere nuovi doni e a trascorrere il tempo con le persone più care. Si tratta di un momento magico, dove anche i sogni più fantasiosi possono trasformarsi in realtà. La maggior parte delle persone non si lascia sfuggire l’occasione di rilassarsi davanti alla TV.

Basta una cioccolata calda per tutti, una pila di plaid colorati e tante risate per rendere uniche le feste. Rai e Mediaset, anche per quest’anno, hanno pensato a una programmazione ad hoc. Oltre ai soliti film, verranno trasmessi anche tantissimi cartoni animati. Sarà impossibile non emozionarsi.

Cosa guardare a Natale, tutti i cartoni in onda: sarà impossibile staccarsi dalla TV

I bambini adorano i cartoni animati. Si tratta di contenuti divertenti, leggeri e delicati. Alcune persone credono siano destinati solo ai più piccoli ma, in realtà, dietro a queste storie, c’è davvero tanto da imparare. Anche per i grandi è davvero piacevole immergersi in queste storie, soprattutto durante le giornate in famiglia.

Il 24, il 25 e il 26 dicembre rappresentano tre occasioni perfette per tornare bambini. Rai e Mediaset non si sono di certo tirate indietro. Al contrario, hanno trovato il modo di animare le feste con una carrellata di cartoni. Ce n’è per tutti i gusti e la spensieratezza è assicurata. Verranno trasmessi anche alcuni live action, come quello de La Bella e la Bestia, e dei film destinati ai più piccoli.

Ecco i rispettivi palinsesti:

24 dicembre

Italia 1 – Spirit – Cavallo Selvaggio (10.30)

– Spirit – Cavallo Selvaggio (10.30) Italia 1 – Balto (14.20)

– Balto (14.20) Rai 2 – Classici Disney – Il Canto di Natale di Topolino – L’albero di Natale di Pluto – Paperino, l’inverno e gli orsi (21.00)

Classici Disney – Il Canto di Natale di Topolino – L’albero di Natale di Pluto – Paperino, l’inverno e gli orsi (21.00) Rai 2 – Zootropolis 1 (21.45)

25 dicembre:

Italia 1 – Il Grinch (14.00)

– Il Grinch (14.00) Italia 1 – Polar Express (19.30)

– Polar Express (19.30) Rai 2 – Classici Disney – I nipoti di Paperino – La festa di Pluto – Paperino e la goccia – Le esercitazioni di Pippo – Pluto postino – Ape di guardia (21.00)

– Classici Disney – I nipoti di Paperino – La festa di Pluto – Paperino e la goccia – Le esercitazioni di Pippo – Pluto postino – Ape di guardia (21.00) Rai 3 – Soul (21.45)

26 dicembre:

Rai 2 – Classici Disney – Paperino sonnambulo – Topolino giardiniere – Casa dolce casa – Disastri in cucina – Pattinare che passione – Tutti a tavola (21.00)

– Classici Disney – Paperino sonnambulo – Topolino giardiniere – Casa dolce casa – Disastri in cucina – Pattinare che passione – Tutti a tavola (21.00) Rai 2 – Mitchell contro le macchine (1.55)

Ovviamente, è possibile ricorrere anche alle piattaforme di RaiPlay e Mediaset Infinity. Il vasto catalogo garantisce un’esperienza ancora più ricca e diversificata. In base all’età dei presenti, sarà possibile selezionare contenuti adatti e piacevoli. In men che non si dica, il soggiorno si riempirà di gridolini, entusiasmo e gioia.