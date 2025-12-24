Chi siamo

Disclaimer

Privacy Policy

Curiosità

Una pioggia di cartoni sotto l’albero, ecco che cosa guardare in TV: i tuoi bambini impazziranno

Foto dell'autore

Claudia Perseli

Le principali reti italiane hanno deciso di regalare un palinsesto super animato agli spettatori. Il 24, il 25 e il 26 dicembre saranno caratterizzati da una pioggia di cartoni. 

Il Natale è finalmente arrivato. Grandi e piccini si stanno preparando ad accogliere nuovi doni e a trascorrere il tempo con le persone più care. Si tratta di un momento magico, dove anche i sogni più fantasiosi possono trasformarsi in realtà. La maggior parte delle persone non si lascia sfuggire l’occasione di rilassarsi davanti alla TV.

Famiglia con nonna e bambini che guarda film di Natale in TV
Una pioggia di cartoni sotto l’albero, ecco che cosa guardare in TV: i tuoi bambini impazziranno – lintellettualedissidente.it

Basta una cioccolata calda per tutti, una pila di plaid colorati e tante risate per rendere uniche le feste. Rai e Mediaset, anche per quest’anno, hanno pensato a una programmazione ad hoc. Oltre ai soliti film, verranno trasmessi anche tantissimi cartoni animati. Sarà impossibile non emozionarsi.

Cosa guardare a Natale, tutti i cartoni in onda: sarà impossibile staccarsi dalla TV

I bambini adorano i cartoni animati. Si tratta di contenuti divertenti, leggeri e delicati. Alcune persone credono siano destinati solo ai più piccoli ma, in realtà, dietro a queste storie, c’è davvero tanto da imparare. Anche per i grandi è davvero piacevole immergersi in queste storie, soprattutto durante le giornate in famiglia.

Il 24, il 25 e il 26 dicembre rappresentano tre occasioni perfette per tornare bambini. Rai e Mediaset non si sono di certo tirate indietro. Al contrario, hanno trovato il modo di animare le feste con una carrellata di cartoni. Ce n’è per tutti i gusti e la spensieratezza è assicurata. Verranno trasmessi anche alcuni live action, come quello de La Bella e la Bestia, e dei film destinati ai più piccoli.

Persone sedute sul divanto vicino ad albero di Natale che guardano la TV
Cosa guardare a Natale, tutti i cartoni in onda: sarà impossibile staccarsi dalla TV – lintellettualedissidente.it

Ecco i rispettivi palinsesti:

24 dicembre

  • Italia 1 – Spirit – Cavallo Selvaggio (10.30)
  • Italia 1 – Balto (14.20)
  • Rai 2 – Classici Disney – Il Canto di Natale di Topolino – L’albero di Natale di Pluto – Paperino, l’inverno e gli orsi (21.00)
  • Rai 2 – Zootropolis 1 (21.45)

25 dicembre:

  • Italia 1 – Il Grinch (14.00)
  • Italia 1 – Polar Express (19.30)
  • Rai 2 – Classici Disney – I nipoti di Paperino – La festa di Pluto – Paperino e la goccia – Le esercitazioni di Pippo – Pluto postino – Ape di guardia (21.00)
  • Rai 3 – Soul (21.45)

26 dicembre:

  • Rai 2 – Classici Disney – Paperino sonnambulo – Topolino giardiniere – Casa dolce casa – Disastri in cucina – Pattinare che passione – Tutti a tavola (21.00)
  • Rai 2 – Mitchell contro le macchine (1.55)

Ovviamente, è possibile ricorrere anche alle piattaforme di RaiPlay e Mediaset Infinity. Il vasto catalogo garantisce un’esperienza ancora più ricca e diversificata. In base all’età dei presenti, sarà possibile selezionare contenuti adatti e piacevoli. In men che non si dica, il soggiorno si riempirà di gridolini, entusiasmo e gioia.

Che Natale è senza lasagna? Ecco gli errori da evitare per un risultato perfetto

Vuoi fare un bonifico a tuo figlio per Natale? Occhio alla causale o scattano i controlli

Google News

Lintellettualedissidente.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005

Lintellettualedissidente.it non è una testata giornalistica, in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 07.03.2001

Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Chi siamo

Disclaimer

Privacy Policy

Gestione cookie