Che Natale è senza lasagna? Ecco gli errori da evitare per un risultato perfetto

Non c’è pranzo di Natale senza una bella lasagna in tavola. Non ti viene mai come vorresti? Vediamo quali sono, secondo gli esperti, gli errori da evitare.

Natale fa rima con lasagna: alta, succulenta, piena di ragù e di besciamella. La lasagna è il primo piatto natalizio per eccellenza che non può mai mancare sulle tavole degli italiani nel giorno del 25 dicembre. E’ un piatto tipico emiliano ma, ormai, si consuma in tutta Italia seppur con qualche variazione rispetto alla ricetta originale.

In Liguria, ad esempio, al posto del ragù molti usano il pesto alla genovese in modo da rendere la pietanza vegetariana e originale; al Sud, invece, molti la preparano con il pesce anziché con il ragù di carne. C’è, infine, chi la fa in bianco con tante verdure di stagione. Insomma ad ognuno la sua lasagna purché il risultato finale sia buono.

Il problema è proprio questo: molto spesso la lasagna esce dal forno e ci rendiamo conto che è parecchio diversa da come l’avevamo immaginata. La delusione può essere tanta soprattutto se abbiamo invitato ospiti e le aspettative erano alte. Ma che cosa abbiamo sbagliato? Gli esperti ci svelano quali sono gli errori più comuni che compromettono il risultato finale.

Lasagna al forno: ecco gli errori comuni che compromettono il risultato

La lasagna è patrimonio dell’umanità come tutta la cucina italiana del resto: è il piatto tipico del pranzo di Natale per la maggior parte delle famiglie. Ma attenzione a non commettere questi comuni errori o il risultato potrebbe essere alquanto deludente.