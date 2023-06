Viso troppo tondo? Niente paura, ecco i tagli dall’effetto ‘detox’: sembri subito più magra e raggiante

Se hai il viso paffuto e non ti vedi con nessuna acconciatura, prova con uno di questi tagli: incredibilmente sembrerai subito più asciutta

Come ogni parte del corpo, anche il viso subisce gli effetti dell’aumento e della perdita di peso. Inoltre, c’è anche una componente famigliare nella sua forma: c’è chi l’ha allungato e chi più corto, come chi ha la fronte alta e il collo corto o chi ha la fronte bassissima ma un collo lungo. Se il tuo è paffuto e la sua forma non ti piace, ecco come puoi valorizzarlo con un taglio di capelli: questi ti staranno benissimo.

A ogni forma del viso, il suo taglio: se avete bisogno di una ventata di novità, di un cambiamento del vostro look o se volete finalmente apparire più snelle soprattutto nel viso, ci sono alcuni tagli di capelli che possono davvero stravolgere la vostra immagine. Ecco quali sono: chiama subito la tua parrucchiera per farlo, il tuo viso sarà rinnovato!

I tagli per il viso paffuto: sarà subito longilineo

Uno dei tagli perfetti per chi ha il viso paffuto è il pixie cut, con ciocche di lunghezze diverse e giochi di colore così da creare movimento e tridimensionalità. Perfetto anche per esaltare lo sguardo, è diventato di moda nel 2010 ma da quel momento non se ne è mai veramente andato. Ideale anche il bob, molto simile a quello che da bambine chiamavamo “caschetto” e perfetto per i visi paffuti anche il lob, cioè il bob nella sua versione lunga, che tocca le spalle.

Se avete i capelli mossi, inoltre, il bob e il lob creano un ampio volume nella zona superiore della testa e questo vi aiuterà ad allungare otticamente il viso: da evitare, invece, tagli poco scalati che creano larghezza in senso orizzontale. Attenzione alla frangia poiché, se troppo piena o eccessivamente dritta, può creare una linea che spezza l’immagine del viso in senso verticale e quindi rende difficoltoso il suo allungamento ottico.

Preferite piuttosto un ciuffo scalato da portare a lato del viso o una frangia molto leggera, magari a tendina così che si veda la fronte. Giocate poi con i colori, create sfumature ed evitate i tagli pieni e netti: qualsiasi cosa che dona movimento aiuterà il vostro viso ad apparire più snello e allungato.