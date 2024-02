Solo a San Valentino? La Festa dei single il giorno dopo si può trascorrere così

Come ogni anno nel mese di febbraio nei negozi sono in vendita costumi, maschere e tante idee regalo romantiche. Le feste principali infatti sono quella degli innamorati e del carnevale. Chi è ancora in cerca dell’anima gemella però ha un santo protettore celebrato subito dopo San Valentino. Scopriamo di chi si tratta e come vivere in allegria il giorno dedicato ai single.

Il grigiore dell’inverno e le serate di freddo pungente si affrontano in tanti modi. Oltre a capi pesanti e coccole, come plaid e cioccolata calda, pensiamo alle feste.

In tutta l’Italia si può partecipare al carnevale prima della Quaresima. C’è poi una data cara agli innamorati. Si tratta del 14 febbraio, giorno in cui la chiesa ricorda San Valentino. Pochi sanno però che pure i single avrebbero un santo protettore. Si tratterebbe di San Faustino, la cui memoria cade insieme a quella del fratello Giovita il 15 febbraio. Vissuto nel II sec. d.C. e morto martire, si legherebbe a chi è solo per varie supposizioni. Una riguarderebbe il significato del suo nome. Fausto vuol dire propizio. Si invocherebbe quindi per aver fortuna in amore.

Solo a San Valentino? A Milano la Festa dei single potrebbe farti incontrare l’anima gemella

Per la Festa degli innamorati di solito le coppie vanno a cena, si scambiano doni. E i single? Niente paura, festeggiano bene lo stesso. Se ci troviamo a Milano sono tanti gli eventi a cui potremmo partecipare il 15 febbraio. L’intento è divertirsi, ma si possono pure allacciare amicizie con altre persone presenti. Segnaliamo ad esempio la Festa dei single presso 55 Milano, un locale in via Piero della Francesca. Dopo un aperitivo ci sarà un social game e la possibilità di segnalare su una scheda on line il numero distintivo di una persona che ci interessa. Se c’è il match ci sarà uno scambio di dati via mail. Il biglietto d’ingresso si deve prenotare entro il 14 febbraio e partirebbe da 11,54 euro, quota dell’aperitivo esclusa.

Altri eventi

Presso SlowSud De Angeli in via Sacco a Milano invece ci sarà il San Faustino Happy hour in town. L’aperitivo con specialità come panelle, caponata e pasta alla Norma sarà allietato da musica dal vivo. Il costo sarebbe di 20 euro. Si ha tempo per prenotare fino a giorno 14.

Infine tra gli altri eventi segnaliamo un drink di benvenuto e cena al costo di 80 euro presso il ristorante Cerere in via della Moscova.

Solo a San Valentino? A Milano la Festa dei single si può trascorrere quindi in molti modi.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Verificare disponibilità dei posti ed eventuale variazione dei prezzi presso i locali indicati)