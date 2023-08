Segni zodiacali, un nuovo studio rivela quello più intelligente in assoluto: classifica con sorpresa

Ogni segno zodiacale ha le sue peculiarità e le sue qualità: oggi la scienza è in grado di dirci quale sia il più intelligente. Ecco la classifica

Questa volta non si tratta di oroscopo, ma di scienza, allo stato puro. Una recente ricerca, infatti, svela quali sono i segni zodiacali più intelligenti. In particolare, lo studio è riuscito a individuare la costellazione maggiormente dotata. Ecco la classifica che sicuramente vi sorprenderà.

Come ben sapete, ogni segno zodiacale ha le sue caratteristiche e le sue peculiarità. E anche le nostre tendenze, le nostre attitudini, i nostri gusti, sono influenzati dalla costellazione sotto cui siamo nati. Se, per esempio, siamo impulsivi e decisi, apparterremo probabilmente ad alcuni segni. Se, invece, siamo precisi, compiti e moderati, ad altre costellazioni.

Così come, se siamo amanti del mare, saremo guidati da determinate influenze astrali, se, invece, amiamo la pace che solo la montagna può dare, il nostro segno zodiacale sarà un altro. E così via. E, allora, sapendo questo, non deve sorprendere che la scienza abbia trovato dei parametri per capire quale possa essere il segno zodiacale più intelligente. Andiamo a vedere la classifica.

Il segno zodiacale più intelligente: lo dice la scienza

Per individuare quale possa essere la costellazione più intelligente, la scienza si è basata sui vincitori dei premi Nobel, riconoscimenti assegnati alle più grandi personalità, alle menti più sopraffine. Gli studiosi hanno selezionato i profili di oltre 900 soggetti insigniti del premio a Stoccolma, in tutti i campi, fin dalla creazione nel 1901. Ecco cosa hanno scoperto.

Secondo gli esiti della ricerca, le persone nate sotto il segno dei Gemelli, cioè tra il 22 maggio e il 21 giugno, sono “le più intelligenti”. Tra il 1901 e il 2019, infatti, sono ben 97 le persone insignite del premio Nobel, nei più svariati ambiti. Tra questi figura anche Bob Dylan, iconico cantautore premiato alcuni anni fa con il Nobel per la Letteratura.

Al secondo posto c’è il segno della Bilancia (23 settembre – 22 ottobre) con 93 premi Nobel, seguito dal segno della Vergine, al terzo posto della classifica, con 88 persone premiate. I nati sotto il segno del Cancro si sono classificati al quarto posto con 81 premi Nobel, seguiti da Ariete (76 premi Nobel), Toro (73 premi Nobel), Sagittario (71 premi Nobel), Pesci (66 premi Nobel) e Acquario (65 premi Nobel).

A chiudere la classifica i segni del Leone e dello Scorpione. Infine, all’ultimo posto, troviamo i nati sotto il segno del Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio), che hanno ricevuto “solo” 58 premi Nobel. Difficile da credere, dato che parliamo di uno dei segni più metodici e stacanovisti dello Zodiaco.