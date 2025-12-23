Se ti regalano la stella di Natale, mettila in questo punto della casa: gli effetti sono incredibili

La stella di Natale è uno dei doni più in voga ogni anno. Se la ricevi anche tu devi metterla in questo punto preciso della casa: ecco qual è il motivo.

In questo periodo dell’anno è difficile non trovare in casa quello che molti conoscono come il “fiore di Natale”. Una bellissima piantina con fiori larghi rossi che sprigionano tutta l’energia. Prendersi cura della pianta durante le festività può essere una vera e propria sfida per molte persone, ma è anche importante posizionarla nel punto giusto.

Hai ricevuto in dono o hai comprato una bella stella di Natale da sfoggiare durante le festività ma non hai idea dove posizionarla in casa? Questo è un cruccio di tantissime persone, soprattutto coloro che hanno poco spazio nell’abitazione. Non tutti però sanno che ci sono diversi spazi adatti per fare in modo che la pianta mantenga il suo splendore durante tutto il periodo natalizio.

La bella notizia per chi ama questo genere di piante è che il fiore può apportare benefici alla vita se collocata nel modo giusto. A svelare dove posizionare questa pianta sono state le linee guida del Feng Shui, l’antica arte cinese che nel corso degli anni ha abbracciato numeroso estimatori.

Dove posizionare la stella di Natale secondo il Feng Shui: così apporta benefici per tutti

È assolutamente positivo avere in casa una bella stella di Natale, perché è un fantastico simbolo di gioia, forza vitale ed energia, soprattutto durante i mesi invernali. Questa pianta ha anche una forte associazione con la generosità, perché le sue foglie rosse rappresentano il calore, l’amore e la festa, piuttosto che l’aggressività.

L’antica arte cinese non ha dubbi: la pianta deve essere posizionata nelle zone più frequentate della casa, quelle dove in genere si accolgono le persone. Questo vuol dire che il Feng Shui suggerisce di mettere le piante in soggiorno o nella sala da pranzo, che in genere sono molto frequentate durante il periodo natalizio.

Oltre al soggiorno e alla sala da pranzo, la stella va benissimo anche all’ingresso di casa per accogliere gli ospiti. Anche perché la pianta dona quel suo calore naturale ed è un simbolo accogliente. Poi, come spiegano gli esperti, tutto dipende anche da cosa si vuole ottenere, per questo è importante non soprassedere alcuni dettagli.

Per ottenere fiducia e visibilità l’ideale è posizionare la stella al centro della stanza; poi se la si mette più a destra può essere collegata a questioni amoroso e affettive. L’importante però, al di là della scelta in cui la si mette, è che sia curata nel modo migliore possibile affinché possa realizzare tutto ciò che si desidera.