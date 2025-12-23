Influenza, come non ammalarsi durante le feste: i consigli per stare in sicurezza con amici e parenti

Se non vuoi rischiare di ammalarti di influenza durante le feste, segui queste regole: così non metti in pericolo amici e parenti.

Nelle ultime settimane sono aumentati significativamente i contagi della cosiddetta influenza K, il nuovo ceppo influenzale che si sta abbattendo su buona parte dei paesi europei, Italia compresa. Nonostante l’elevato numero di casi, il picco non è ancora arrivato, ma è previsto proprio durante i giorni di Natale.

Un momento molto delicato, soprattutto se si considera che per le feste si trascorrerà molto tempo a stretto contatti con amici e parenti in ambienti chiusi. Dunque, se non si adottano alcune cautele il rischio è quello di ritrovarci tutti a letto ammalati nel giro di una settimana. Per evitare di andare incontro ad un simile scenario, è bene seguire alcune semplici, ma efficaci regole.

Influenza, le regole da seguire per non ammalarsi durante le feste

Nel corso dei prossimi giorni trascorreremo molto tempo a stretto contatto con amici e parenti, perlopiù all’interno di ambienti chiusi. Il rischio è quindi quello di favorire la diffusione della cosiddetta influenza K. Se non vuoi rischiare di ammalarti, cerca di adottare queste semplici, ma importantissime precauzioni.

La vaccinazione antinfluenzale resta lo strumento principale per contrastare i contagi. Ovviamente alla vaccinazione vanno affiancate delle altre accortezze. Per esempio, l’uso della mascherina torna ad avere un ruolo centrale. Se infatti si devono andare a trovare parenti anziani, bambini piccoli, persone ammalate o altri soggetti fragili, questo strumento è una vera salvezza. Fondamentale è inoltre la ventilazione delle stanze. Nonostante le rigide temperature, è buona norma aprire le finestre per circa 5-10 minuti ogni ora.

Quando è possibile, è opportuno cercare di organizzare gli spazi in modo tale da mantenere una certa distanza tra gli ospiti. Come al solito, ricordati di lavare spesso le mani e di portare sempre con te del gel disinfettante. Evita anche di toccarti in continuazione il viso con le mani sporche. Ancora, per evitare di ammalarti tieni sotto controllo l’alimentazione. Frutta, verdura e cereali integrali aiutano a rafforzare il sistema immunitario. Al contrario, esagerare con l’alcol tende ad indebolirlo. Quindi, bisogna evitare di consumarne troppo.

Infine, se compaiono sintomi influenzali prima o dopo le feste, cerca non avere contatti con persone fragili, anche se indossi la mascherina, ed avvisa le persone che hai incontrato, così da non diffondere ulteriormente i contagi. Si tratta di gesti semplicissimi, ma che denotano un senso di responsabilità nei confronti di tutte le persone intorno a noi. Solo così potremo trascorrere delle serene feste, senza correre inutili pericoli.