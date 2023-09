L’odore delle mani rivela qualcosa di te che non puoi nemmeno immaginare

Avete mai fatto caso all’odore delle vostre mani? Ne hanno uno specifico e non potete nemmeno immaginare cosa indica.

Tutti noi abbiamo un odore specifico che ci identifica. Ovviamente in condizioni normali e con un olfatto inferiore a quello di un animale – i cani ad esempio ci riconoscono proprio attraverso l’odore che emettiamo – nessuno di noi sarebbe in grado di capire dall’odore che emette chi abbiamo di fronte, tuttavia questa traccia potrà rivelarsi utile in futuro grazie a delle tecniche di analisi in laboratorio.

Alcuni studiosi hanno infatti riscontrato che in particolare le nostre mani rilasciano delle particelle di odore e che queste si depositano facilmente su tutto ciò che tocchiamo. Ipoteticamente, dunque, in futuro potrebbe essere possibile identificare in laboratorio una persona tramite l’esame delle particelle di odore che ha lasciato in un ambiente. Ovviamente una tale possibilità sarebbe utile principalmente in ambito investigativo, uno strumento in più per individuare l’identità di una vittima o di un criminale.

Attualmente, infatti, lo strumento più utile per l’individuazione di un sospetto o presunto criminale è l’analisi di tracce di dna – magari lasciato sulla scena del crimine attraverso capelli, saliva o cellule epiteliali – oppure l’esame delle impronte digitali. Il fatto è che ormai anche chi commette un delitto è a conoscenza di questi strumenti e potrebbe adottare delle precauzioni che gli consentano di farla franca.

L’odore delle mani rivela qualcosa di te che non potresti mai immaginare: ecco cosa

Se in teoria l’obiettivo della ricerca è quello di trovare il modo di identificare una persona dall’odore che rilasciano le sue mani sulle superfici toccate, attualmente l’esame che consentirebbe di farlo è solo sperimentale e non dà l’assoluta certezza. Tuttavia un passo in avanti importante in tal senso è stato fatto dagli scienziati del Global Forensic and Justice Center dell’Università Internazionale della Florida.

Al fine di dimostrare che dalle particelle d’odore rilasciate dalle mani è possibile individuare il sesso di una persona, i ricercatori hanno prelevato ed esaminato le cellule in questione dalle mani di 60 volontari, equamente suddivisi tra uomini e donne. I dati così ottenuti hanno permesso di stabilire che si può identificare il sesso di una persona dall’odore delle sue mani con un’affidabilità del 96,67%.

C’è da sottolineare, però, che queste particelle sono state recuperate tramite una garza appoggiata sul palmo della mano a distanza di un’ora dall’ultimo lavaggio. Non sappiamo dunque se l’analisi avrebbe i medesimi risultati qualora il lavaggio fosse appena avvenuto o se il soggetto in questione portasse dei guanti (in lattice o di pelle).

Attualmente dunque non ci sono certezze, gli stessi ricercatori hanno sottolineato nel loro studio che bisognerà effettuare ulteriori prove per confermare i risultati e per trovare un procedimento che sia assolutamente certo e affidabile durante le indagini. Qualora ci si riuscisse, le forze dell’ordine avrebbero un’arma in più per risolvere i casi in assenza di dna e impronte digitali.