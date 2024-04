Questi vecchi sesterzi valgono oro, una vera fortuna, ecco di quanto si parla: cosa fare quando ne siamo in possesso

Possedere sesterzi è un privilegio che porta con sé responsabilità e opportunità. Con la giusta cura e attenzione, questi tesori storici possono essere preservati e apprezzati per le generazioni a venire, mantenendo viva la memoria dell’antica Roma e delle sue ricchezze numismatiche.

Possedere dei sesterzi, antiche monete romane di grande valore storico e numismatico, è un tesoro che richiede cura, attenzione e conoscenza. Queste monete non sono solo oggetti di collezionismo, ma autentici frammenti di storia che possono raccontare storie di imperatori, conquiste e vita quotidiana nell’antica Roma. Il primo passo cruciale nella gestione dei sesterzi è l’identificazione accurata delle monete e la valutazione della loro autenticità e condizione. Questo può richiedere competenze specializzate o l’aiuto di esperti numismatici. Esistono varie risorse disponibili, come libri specializzati o siti web, che possono aiutare a identificare e valutare i sesterzi in base a fattori come l’anno di conio, l’imperatore raffigurato e la rarità della moneta.

La conservazione corretta dei sesterzi è essenziale per preservarne il valore storico e numismatico nel tempo. Le monete dovrebbero essere gestite con cura per evitare danni fisici o corrosione. È consigliabile utilizzare guanti da manipolazione per evitare contaminazioni da oli o sostanze corrosive presenti sulla pelle. Le monete dovrebbero essere conservate in involucri protettivi, come custodie in plastica trasparente o sacchetti sigillati, per proteggerle dalla polvere e dall’umidità.

Questi vecchi sesterzi valgono oro quindi puliamoli con attenzione. La pulizia dei sesterzi è un’operazione delicata che richiede delicatezza per non danneggiare la superficie della moneta. È consigliabile evitare l’uso di detergenti aggressivi o abrasivi e preferire metodi più soft, come l’uso di acqua distillata e un pennello morbido per rimuovere la polvere e lo sporco superficiale. In casi di contaminazione più grave, è consigliabile consultare un esperto numismatico per consigli specifici sulla pulizia.

Le monete possono essere archiviate in modo sicuro in album numismatici o cassette appositamente progettate per proteggerle dalla luce, dall’umidità e dagli agenti atmosferici. Se si desidera esporre i sesterzi, è importante farlo in modo sicuro, utilizzando supporti stabili. Ma anche evitando l’esposizione diretta alla luce solare o a fonti di calore che potrebbero danneggiare le monete nel tempo.

Data la loro natura di oggetti di valore, è consigliabile assicurare i sesterzi contro furti, danni o perdite. Esistono polizze assicurative specializzate per collezionisti di monete che offrono una copertura adeguata per proteggere il proprio investimento. Inoltre, è consigliabile conservare i sesterzi in un luogo sicuro, come una cassetta di sicurezza in banca, per ridurre il rischio di furto o danni accidentali.

È importante tenere traccia della documentazione relativa ai sesterzi, inclusi certificati di autenticità, ricevute di acquisto e eventuali informazioni sulla provenienza delle monete. Queste informazioni possono essere utili per stabilire la storia e l’autenticità dei sesterzi e potrebbero aumentare il loro valore per futuri acquirenti o eredi.

Questi vecchi sesterzi valgono oro, ecco una piccola rassegna

È consigliabile valutare periodicamente il valore dei sesterzi per tenerlo aggiornato rispetto alle tendenze di mercato e alle variazioni di prezzo. Questo può essere fatto consultando esperti numismatici o seguendo le vendite e le aste di monete simili sul mercato. Potrebbe essere necessario rivalutare le coperture assicurative o considerare opportunità di vendita o scambio in base alle condizioni del mercato. Condividere la passione per i sesterzi con altri collezionisti e appassionati può arricchire l’esperienza di possedere queste preziose testimonianze del passato. Partecipare a club numismatici, forum online o eventi di settore può offrire l’opportunità di apprendere ulteriori informazioni, condividere conoscenze e incontrare persone con interessi simili.

Investigando sui diversi siti di aste on line sempre ricche di offerte, troviamo un valore di 800 euro per un sesterzio Lucilla, anno di coniazione 164/169. Troviamo un sesterzio Giulio Mamea, anno di coniazione 222/235 al valore di 130 euro. Un sesterzio Filippo l’arabo, anno di coniazione 244/249 al valore di 120 euro. Un sesterzio Massimo, anno di coniazione 236/238, a 220 euro. Uno Commodo, anno di coniazione 180/192, a 160 euro. Un sesterzio Marco Aurelio, anno di coniazione 161/180, a 360 euro. Questi valori indicativi dimostrano come i collezionisti siano sempre molto interessati alle monete antiche.