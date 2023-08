Quasi tutti tradiscono in vacanza: come scoprire se anche il tuo partner è stato infedele

Hai il dubbio che il tuo partner ti abbia tradito durante le vacanze? Sono 5 i comportamenti che ti faranno capire se davvero ti è stato infedele.

Le relazioni amorose non sono tutte rosa e fiori, poiché molte volte bisogna affrontare anche dei momenti difficili e alcune verità che non avremo mai voluto vivere.

Il tradimento è proprio una di questi poiché significa non solo aver tradito la fiducia del proprio partner, ma anche aver mancato di rispetto alla persona con cui si sta. Durante le vacanze estive si verificano davvero molti tradimenti, molti più rispetto a quelli che accadono durante il resto dell’anno. Se il tuo dubbio è quindi che il tuo partner ti abbia tradito, allora dovresti guardare alcuni segnali che potrebbero parlare chiaro, anche se la prima cosa da fare è comunque avere una conversazione aperta con il proprio partner, prima di saltare a conclusioni affrettate.

Ecco i 5 segnali che possono fare sospettare di tradimento

Una delle prime cose che accade quando una persona ha tradito è la differenza del suo atteggiamento rispetto a prima. È molto più facile quindi che il proprio partner sia particolarmente distaccato, che si irriti con molta facilità e che critichi tutto ciò che lo circonda. Questo può risultare un chiaro segnale di allarme se non vi sono delle motivazioni chiare e se anche parlando non è uscito niente relativo al suo stato di umore.

Un altro campanello di allarme potrebbe essere il modo così diverso in cui comunicate da quando è tornato dalla vacanza, come se ti evitasse di continuo dando delle risposte molto brevi e vaghe, come se stesse cercando di non avere un confronto diretto perché sta nascondendo qualcosa. Un segnale che potrebbe fare insospettire non poco è il fatto che i suoi racconti non risultino coerenti. Se parlando della vacanza prima racconta alcuni dettagli e la volta dopo li cambia, potrebbe essere un segnale molto evidente del fatto che stia tentando di nascondere qualcosa e che non si ricordi nemmeno della sua stessa bugia.

Un altro aspetto da tenere in considerazione riguarda il trasferimento dell’attenzione emotiva, ossia quando una persona non riesce a smettere di parlare di qualcun altro, come per esempio qualcuno ha conosciuto in vacanza, continuando ad affermare di quanto sia stato divertente trascorrere il tempo in loro compagnia. Infine, un atteggiamento tipico di chi ha tradito è accusare il proprio partner di tradimento e questo atteggiamento parla molto più chiaramente rispetto a tutti gli altri. Ovviamente bisogna considerare tutti questi aspetti nel complesso o comunque alcuni di essi e non basarsi solo su uno di quelli elencati, che potrebbero essere semplicemente un caso.