Nella tua libreria c’è un volume che tutti hanno e vale un patrimonio: hai debiti? Allora vendilo. Ecco come te ne accorgi

Ci sono libri che potrebbero essere considerati rari ma che la maggior parte delle persone ha in casa, senza rendersi conto del loro valore potenziale. Questi libri possono includere edizioni particolarmente pregiate o speciali di opere classiche, libri autografati o con dediche speciali, edizioni limitate o numerate, o libri che hanno una storia particolarmente interessante legata alla loro produzione o alla loro provenienza.

Potrebbe stare proprio nella tua libreria, ne ignori il valore e invece lui potrebbe salvarti. Soprattutto se hai ereditato una libreria di famiglia in cui si trovano vecchie edizioni di classici letterari, magari con illustrazioni uniche o con una dedica autografa dell’autore. Questi libri potrebbero essere considerati rari e avere un valore significativo per i collezionisti, mentre per te non sono altro che vecchi libri di famiglia. Allo stesso modo, potrebbe capitare di avere una copia di un libro firmata dall’autore o con una dedica speciale. Anche se il libro in sé potrebbe essere facilmente reperibile, la sua provenienza autografata lo rende unico e prezioso per i collezionisti.

Le edizioni limitate o numerate possono essere un’altra fonte di libri rari che molti hanno in casa senza rendersi conto del loro valore. Se si possiede una copia di un libro che è stata pubblicata in una tiratura limitata e numerata, magari con materiali di alta qualità o con illustrazioni esclusive, questa copia potrebbe avere un valore. Ci sono libri che potrebbero avere una storia particolarmente interessante legata alla loro produzione o alla loro provenienza, che li rende desiderabili per i collezionisti. Per esempio, potrebbe essere che un libro abbia una tiratura limitata a causa di problemi durante la produzione, o che sia stato ritirato dal mercato per motivi legali o controversie. Questi libri possono diventare un capitale da impiegare se stiamo attraversando un momento buio economicamente.

Edizioni ricercate

Nella tua libreria c’è un volume che tutti hanno, ma nessuno a quanto vale. Certamente, ci sono alcuni libri comuni che, se presenti in edizioni particolarmente pregiate o con caratteristiche speciali, possono avere un valore significativo per i collezionisti. Il Signore degli anelli di J.R.R. Tolkien è un classico della letteratura fantasy, molto diffuso, si trova in tante librerie di famiglia. Alcune prime edizioni, in ottime condizioni, soprattutto quelle con sovraccoperta originale e senza segni di usura, possono avere un valore considerevole per i collezionisti. Gli esperti parlano di 100.000 euro.

I romanzi di Agatha Christie si trovano in tutte le case. Facciamo molta attenzione alle edizioni in nostro possesso. I romanzi pubblicati prima della sua popolarità globale possono avere un valore considerevole. Particolarmente ricercate sono le prime edizioni con sovraccoperta e in ottime condizioni. Secondo gli esperti possono valere più di 10.000 euro.

Nella tua libreria c’è un volume che tutti hanno ed è oro

Opere come Grandi speranze o Il canto di Natale di Charles Dickens si trovano nelle librerie di casa. Le abbiamo sempre snobbate. Poca voglia di leggere tomi simili, ma anche tanta ignoranza circa il loro valore. E se non apprezziamo quello letterario allora cerchiamo di sfruttare quello fisico. Secondo gli esperti alcune edizioni di Dickens possono superare i 20.000 euro. Si tratta di prime edizioni originali, soprattutto se sono in ottime condizioni e con sovraccoperta.

Anche le prime edizioni delle opere di Edgar Allan Poe, come I racconti del terrore, e le Cronache di Narnia di C.L. Lewis, possono avere un valore significativo, soprattutto se sono in ottime condizioni e con sovraccoperta originale. Si parla di cifre che potrebbero superare i 50.000 euro.