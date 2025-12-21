Lista della spesa, preferisci carta e penna alle note dello smartphone? La psicologia svela il motivo, non ci crederesti mai

Anche tu scrivi la lista della spesa su carta rispetto che sulle note dello smartphone? La psicologia rivela qual è il motivo: ecco perché lo fai ancora.

In un periodo storico in cui il cellulare è diventato uno strumento fondamentale nella nostra vita quotidiana, appare strano e obsoleto che alcune persone continuino a preferire carta e penna per segnare gli alimenti da acquistare al supermercato. Quello che però non tutti sanno ancora è che questo gesto è più profondo di quanto si possa pensare.

Tutti scrivono una lista della spesa prima di andare al supermercato. Una cosa importante per evitare di dimenticare alcuni prodotti che servono per la casa. In tanti, come è normale che sia, utilizzano le note del telefono, mentre altri continuano a preferire carta e penna, un gesto apparentemente semplice ma che nasconde sfumature psicologiche interessanti, rivelando aspetti della personalià e delle abitudini di un individuo che meritano di essere approfonditi. Andiamo a vedere che cosa dicono gli esperti in merito a questa preferenza.

Scrivere la lista della spesa sulla carta: ecco cosa dice la psicologia

Decidere di scrivere la lista della spesa con carta e penna non è solo una questione nostalgica, ma la psicologia sostiene che si tratta di un vero e proprio potenziale cognitivo. Il gesto di scrivere manualmente comporta un’attivazione neurologica che coinvolge le aree cerebrali volte alla concentrazione e alla memoria, riducendo le dimenticanze durante l’acquisto.

Coloro che preferiscono la carta mostrano una capacità di focalizzazione maggiore, un’abitudine ottima che rinforza il legame tra azione pratica e ritmo mentale. La scienza spiega che questa abitudine influisce in maniera positiva anche sull’apprendimento, manifestando una spiccata capacità organizzativa: il foglio è un ottimo strumento di controllo e gestione, permettendo una pianificazione degli acquisti.

Oltre agli aspetti più pratici, scrivere la lista della spesa sulla carta ha una funzione rituale, che precede l’esperienza di andare al supermercato per l’acquisto dei prodotti che servono. Una pratica che si adotta soprattutto da coloro che vogliono limitare lo stress e cercano una maggiore organizzazione mentale. Ciò è anche una garanzia di consumo consapevole e responsabile, evitando sprechi alimentari.

A quanto detto bisogna aggiungere anche il fatto che scrivere la lista a mano è anche un indice di uno stile di vita e abitudini alimentari sane, in quanto è una pratica che favorisce delle scelte più bilanciate e salutari, dando maggiore attenzione. Coloro che optano per questo metodo, in genere prediligono prodotti freschi seguendo una dieta equilibrata.

La psicologia sositene inoltre che scegliere di scrivere la lista a mano imprime anche un tocco di creatività e personalizzazione, visto che vi è un maggiore coinvolgimento emotivo che manca a coloro che utilizzano lo smartphone o strumenti digitali. Ciò risponde a una voglia di unicità, resistendo agli strumenti tecnologici.