Anche tu ricicli i regali? Non sei tirchio, sei un genio: lo dice anche questo studio

Se ricicli i regali sappi che non se semplicemente tirchio: secondo questo studio sei un genio e fai bene a farlo.

Natale è ormai alle porte e non tutti hanno ancora terminato di acquistare i regali. A tal proposito, c’è una pratica assai diffusa che è quella di riciclare i doni. Tutti abbiamo in casa almeno un oggetto che abbiamo ricevuto magari lo scorso Natale oppure per il compleanno, che però non abbiamo mai usato perché magari non ci piace. Ecco, sicuramente anche a te sarà capitato di recuperarlo per qualcun altro.

Ad un primo sguardo potrebbe sembrare un gesto di cattivo gusto, ma c’è uno studio che ribalta questa convinzione e conferma che in realtà riciclare i regali è un’idea geniale.

Perché riciclare i regali è un’idea geniale: lo studio

Riciclare i regali potrebbe sembrare un gesto offensivo, ma in realtà è un’idea tutt’altro che sbagliata. Sebbene il Galateo non lo veda di buon occhio, il regifting è diventato una pratica molto comune, che ha fra l’altro l’obiettivo di limitare gli sprechi, trasformando doni poco graditi in motivo di gioia per gli altri. Non è detto, infatti, che se qualcosa non è piaciuto a noi, allora non possa piacere a nessun altro.

Per molto tempo si è pensato che riciclare i regali fosse da ‘tirchi’. Uno studio pubblicato su Psychological Science, firmato da ricercatori di Stanford, Harvard e della London Business School, ha confermato che questa pratica non è un male. Anzi, può essere un modo per far avere un oggetto a chi lo può apprezzare più di noi.

A questa conclusione si è arrivati attraverso una ricerca che mirava a capire il punto di vista di chi regala e quello di chi riceve ed è tentato di riciclare. I 200 partecipanti all’indagine sono stati suddivisi in “donatori” e “riceventi”. I primi dovevano immaginare che un loro regalo fosse rincartato e riciclato oppure buttato via. I secondi dovevano pensare di aver riciclato o buttato via il dono avuto. Le reazioni dei due gruppi sono state valutate sulla base di quanto ci si sentiva offesi e quanto si pensava potesse offendersi l’altro.

I risultati hanno mostrato che chi ha fatto il regalo si è sentito meno offeso nel sapere che questo è stato riciclato piuttosto che gettato via. Secondo chi ha ricevuto per la persona che ha fatto il regalo entrambi i comportamenti sarebbero gravi. Ma che cosa ci rivela tutto questo? La conclusione è che è meglio riciclare piuttosto che cestinare. Certo, chi riceve un regalo riciclato potrebbe sempre offendersi. Ciò che è sicuro, però, è che il regifting è una pratica sostenibile che fa bene all’Ambiente e trasforma qualcosa di inutilizzato in una nuova opportunità.