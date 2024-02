Ecco quanto sarebbe lo stipendio segreto di Amadeus per Sanremo e lo stratosferico costo della manifestazione canora 

Quanto guadagnerà Amadeus per Sanremo 2024? Ecco il cachet che secondo indiscrezioni prenderebbe il conduttore e quanto potrebbe costare il festival canoro.

Il Festival di Sanremo 2024 si avvicina. Tra le tante curiosità che circondano l’evento musicale più atteso dell’anno, c’è anche quella relativa al compenso del conduttore e direttore artistico Amadeus. Quanto guadagnerà il volto della Rai per portare in scena la kermesse canora? E quanto costerà organizzare il Festival? Scopriamolo insieme.Ecco quanto sarebbe lo stipendio segreto di Amadeus per Sanremo

Secondo le indiscrezioni, per condurre il Festival di Sanremo 2024 Amadeus si sarebbe messo in tasca tra i 350mila e i 600mila euro. La cifra è enorme, ma in linea con quelle incassate nelle precedenti edizioni dai suoi predecessori. Per esempio, sembrerebbe che Claudio Baglioni nella sua seconda conduzione del 2019, avrebbe ricevuto 585mila euro.

Il cachet di Amadeus è sicuramente il più elevato tra tutti i partecipanti al Festival, considerando anche i co-conduttori. Infatti, coloro che si alterneranno con lui sul palco dell’Ariston dovrebbero ricevere un gettone da 25mila euro. Sono cifre certamente importanti, ma poca cosa rispetto al costo complessivo del Festival. Ma quanto costa alla Rai la storica manifestazione canora?

L’impressionante costo del Festival di Sanremo 2024

Il Festival di Sanremo 2024 ha un budget di circa 20 milioni di euro. Anche in questo caso la cifra sembrerebbe mostruosa, ma è meno della metà dei ricavi pubblicitari che la RAI prevede di incassare. Per dare un ordine di grandezza, lo scorso anno i ricavi pubblicitari hanno superato i 40 milioni di euro e per quest’anno si punta ai 50 milioni.

Negli ultimi anni i ritorni pubblicitari sono saliti moltissimo. Sotto la conduzione di Amadeus nell’ultimo quinquennio questi si sono quasi raddoppiati. Ecco perché in RAI quest’anno hanno messo a disposizione del conduttore un budget ancora maggiore di quello dello scorso anno.

Quanto costa vedere il Festival dall’Ariston

Rispetto a queste cifre, i ricavi dalla vendita dei biglietti del teatro Ariston, sono ben poca cosa. Eppure, partecipare come spettatore alla manifestazione canora ha un costo non indifferente. Per i posti in platea i biglietti hanno un prezzo di 200 euro per le prime 4 giornate e di 730 euro per la finale. Mentre per la galleria si scende un poco. Un posto costa 110 euro per i primi 4 giorni, mentre per il sabato un biglietto di galleria costerà 360 euro. Sempre ammesso che si riesca a trovare un biglietto.