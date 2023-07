Oroscopo e amore: come andrà per ogni segno a luglio? Scopriamolo insieme

Luglio ha segnato il vero inizio dell’estate, dove gli amori di qualsiasi genere fioccano: ecco come li affronteranno i segni zodiacali

L’estate, si sa, è il tempo degli amori. Non sempre amori così importanti, a volte sfuggenti, estemporanei. Ma fanno bene anche quelli. E luglio, sappiamo anche questo, è il primo vero mese della stagione estiva. Andiamo a vedere, allora, come andrà il mese che abbiamo appena imboccato per i vari segni zodiacali, sotto il profilo sentimentale.

L’estate dà la possibilità di creare situazioni romantiche che altre stagioni non danno. Una passeggiata in spiaggia, a piedi nudi. Un tramonto con un drink in mano, una cenetta vista mare, ma anche una serata in discoteca, ballando sensualmente. Insomma, le opportunità per flirtare e per trovare un amore non mancano.

Ovviamente, anche in questa stagione estiva iniziata da poco, le influenze astrali caratterizzeranno la fortuna o meno di ognuno di noi. E, allora, andiamo a vedere cosa dice l’oroscopo con riferimento alle prospettive sentimentali per il mese di luglio per ciascun segno zodiacale.

Come andrà l’amore a luglio per i vari segni zodiacali?

Un ottimo mese, in cui si potranno fare nuove e interessanti conoscenze sarà soprattutto per Ariete, Leone, Scorpione e Sagittario. Si tratta (con varie sfumature, ovviamente) di segni decisi, determinati, carismatici e coraggiosi. L’amore sarà come un fuoco ardente che alimenta l’anima delle persone nate sotto queste costellazioni. Si faranno guidare dall’istinto e il loro innegabile appeal conquisterà molti. Del resto, la fama del fascino di queste persone li precede: il mese di luglio aprirà questi segni a nuove sensazioni e nuove connessioni.

Per altri segni, invece, questo mese di luglio sarà quello buono per rinsaldare il rapporto e il feeling con il proprio partner. Parliamo di Toro, Cancro, Vergine e Bilancia. Segni zodiacali sensibili, moderati ed equilibrati. Credono molto nella famiglia e nei rapporti duraturi, quindi neanche il mese di luglio li spinge a flirt estemporanei.

Segni pazienti e seri che saranno ricompensati con relazioni stabili e durature, fatti di dolci momenti di intimità e comprensione. In un mese in cui tutti vogliono apparire festaioli, a colpire di questi segni saranno la loro gentilezza, la dolcezza e l’attenzione ai dettagli.

Infine, Gemelli, Capricorno, Acquario e Pesci. Per loro sarà un mese di luglio (e, in generale, un’estate) poco convenzionale. Poco convenzionale come lo sono loro, del resto. Curiosi e avventurosi, questi segni zodiacali, infatti, ricercheranno situazioni strane e intriganti. Sempre aperti a nuove sfide, nuovi sapori, nuove emozioni, si faranno guidare da libertà e creatività, con relazioni e rapporti all’insegna della fluidità.