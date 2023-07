Allarme api e vespe in Italia: per allontanarle per sempre basta questo geniale trucchetto con l’alluminio

Esistono dei rimedi della nonna molto efficaci per allontanare api e vespe dalla propria abitazione. Ecco di quali si tratta

In estate, più che nelle altre stagioni, gli insetti sono attivi, gironzolano per i giardini e talvolta anche per le abitazioni.

Più frequentemente ci capita di avere a che fare con le zanzare, che ci ronzano attorno per rifornirsi di sangue. Oltre alle punture di questi insetti, bisogna tutelarsi anche dalle punture, in alcuni casi anche più pericolose, di api e vespe.

Di solito, questi ultimi due insetti giungono nelle nostre case se ci sono piante fuori, sul balcone e poi magari, se trovano le finestre aperte, entrano in casa. Sono anche attirati, in alcuni casi, dal cibo che lasciamo all’aria aperta.

Per tutelarci dall’arrivo di questi insetti, si potrebbero usare delle zanzariere, ma possono essere efficaci anche tutta una serie di rimedi della nonna, ossia prodotti naturali.

Api e vespe: come mandarle via da giardino e balcone di casa

Il primo ingrediente per allontanare questi insetti è il caffè, che prenderemo dalla credenza della nostra cucina. L’odore del caffè è in grado di allontanarli.

Per far andare via questi insetti, possiamo mettere un po’ di caffè macinato in un posacenere e dargli fuoco, mettendolo in dei punti particolari della casa, dove sprigionerà un profumo molto intenso, che terrà lontano api e vespe.

Molto utile anche l’aglio, magari in polvere, e mettendovi un po’ d’acqua, farlo vaporizzare sulle piante in modo che abbia l’effetto di mandar via tali insetti. Sarebbe anche un’idea, mettere spicchi d’aglio sul davanzale della cucina per evitare che arrivino vari insetti.

Anche il cetriolo può essere un repellente efficace. Frullare cetriolo e aglio può rendere ancora più potente l’azione dell’odore che api e vespe non tollerano. Altro modo per tenere lontani api e vespe è tenere piante aromatiche sul balcone. Menta, basilico, alloro, citronella, li manderanno via in men che non si dica.

Allo stesso modo, un’ottima azione la ha anche l’essenza di eucalipto. Un trucco molto utile può coinvolgere l’alluminio. Nello specifico, si potrebbero usare dei dischi di alluminio realizzati a mano. Dopo averli creati, metterli alla base dei vasi o nei pressi delle finestre. La luce riflessa farà in modo che non si avvicinino proprio alla vostra abitazione.