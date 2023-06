WhatsApp, pronto ad arrivare Material 3: di cosa si tratta

Anche l’occhio vuole la sua parte. WhatsApp sterza su Material 3 con il chiaro intento di apportare una riprogettazione agli switch.

Una trasformazione totale in atto per l’applicazione di messaggistica istantanea numero uno al mondo. La grande novità sull’editing che tutti i miliardi di utenti stavano aspettando, ossia la possibilità di modificare un messaggio in chat entro quindici minuti dal suo invio, Meta non solo si appaia a Telegram (dove già c’è questa funzione) ma alza l’asticella.

Con in testa sempre il focus sull’e-commerce e quell’opportunità di acquistare online direttamente dall’applicazione di WhatsApp, Meta intende offrire un’altra funzione per un’applicazione sempre più trasversale, che esulta dal semplicistico concetto di messaggistica.

In quest’ottica va inserito lo sviluppo di una nuova interfaccia utente per gli switch, seguendo le linee guida di Material Design 3, già iniziata con la barra di navigazione inserita in basso, che i beta tester stanno provando in una versione non ancora per tutti, scovata dal team di wabetainfo dopo aver installato l’aggiornamento beta di WhatsApp per Android 2.23.10.6. Ora lo scatto successivo.

Non solo quantità: tanta qualità

L’intenzione è quella di introdurre ulteriori miglioramenti all’interfaccia. Infatti, con l’ultimo aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.23.12.3 disponibile su Google Play Store, sempre wabetainfo ha scoperto il restyling sugli switch dell’app, per un futuro (non troppo lontano) aggiornamento. Dagli screen mostrati, infatti, la riprogettazione dell’interfaccia utente dello switch in WhatsApp porterà un’estetica fresca e moderna all’app.

Infatti, il nuovo stile dell’interruttore si integra con l’interfaccia generale, caratterizzato da un design migliorato che integra il linguaggio visivo di Material Design 3. Anche l’interruttore sembra intuitivo, consentendo agli utenti di passare facilmente da un’opzione all’altra con un semplice tocco.

E’ certamente la conferma di quanto lavoro è in atto per alzare ulteriormente il livello di WhatsApp, non solo a livello quantitativo, ma anche di qualità. La riprogettazione degli interruttori, in linea con le linee guida di Material Design 3, riflette l’impegno a fornire un’esperienza visiva migliorata e una funzionalità potenziata.

La riprogettazione degli switch che segue le regole di Material Design 3 è per il momento in fase di sviluppo e verrà rilasciata ai beta tester in un futuro aggiornamento di un’applicazione che sta mantenendo fede alla sua nomea. Non è affatto un caso che due miliardi di persone al mondo hanno scaricato un’applicazione che nonostante la forte competizione (prima tra tutte quella di Telegram) si conferma nettamente al numero uno delle applicazioni di messaggistica istantanea.