WhatsApp non funziona, e mai più funzionerà: controlla il tuo cellulare, puoi rimediare solo così

Brutte notizie per molte persone che non potranno più utilizzare Whatsapp sul proprio smartphone. Ecco cosa sta succedendo e soprattutto cosa fare per rimediare.

In un mondo all’insegna della tecnologia come quello attuale, tanti sono i dispositivi a nostra disposizione. Basti pensare ai computer e agli smartphone che praticamente sono ormai alla portata di tutti. Grazie a quest’ultimi abbiamo la possibilità di accedere a vari servizi, come ad esempio inviare e-mail o cercare informazioni sui siti di ricerca.

Tra i più conosciuti e apprezzati, poi, si annoverano le app di messaggistica istantanea come ad esempio Whatsapp. Ebbene, proprio soffermandosi su quest’ultima è bene sapere che a partire dal 24 ottobre 2023 non funziona più su diversi dispositivi. Ecco di quali si tratta e per quale motivo

Whatsapp è senz’ombra di dubbio l’applicazione di messaggistica istantanea più conosciuta e utilizzata al mondo. Non stupisce, pertanto, che in molti siano interessati ai vari cambiamenti che la riguardano. A tal proposito è bene sapere che, a partire dal 24 ottobre 2023, non funziona più su diversi dispositivi Android. Ma per quale motivo? Ebbene, bisogna ricordare che Whatsapp è in continuo aggiornamento.

Per questo motivo è possibile imbattersi in dispositivi un po’ vecchiotti, tanto da non essere più in grado di supportare le nuove funzionalità. In particolare, a partire dal mese di ottobre dell’anno in corso, ad essere interessati da tale stop sono i dispositivi con sistema operativo Android 5.0 e precedenti. I modelli in questione non riceveranno più gli aggiornamenti di Whatsapp. Quest’ultimi, invece, continueranno a essere disponibili per i modelli con sistema operativo Android 5.1 e seguenti; iOS 12 e seguenti, così come KaiOS 2.5.0 e versioni successive.

Chi desidera continuare a utilizzare Whatsapp, pertanto, è meglio che aggiorni il sistema operativo all’ultima versione disponibile. In caso di dubbi in merito al sistema operativo del proprio cellulare Android, si consiglia di andare sulla voce “Impostazioni” del proprio device. A questo punto premere su “Informazioni sul telefono” e per finire “Informazioni software”. Se invece avete un iPhone, bisogna accedere alla voce “Impostazioni”, quindi “Generali” e per finire “Informazioni”.