Rivoluzione WhatsApp, non restare indietro: fallo per primo o rischi di perdere tutto

È in arrivo una vera e propria rivoluzione su WhatsApp: adeguati subito ai cambiamenti o rischi di perdere tutto.

Fin dai suoi esordi, WhatsApp si è imposto come strumento preferito dagli utenti per la messaggistica istantanea. Grazie infatti alla sua semplicità di utilizzo ed immediatezza è diventato fin da subito l’applicazione più utilizzata in questo campo, rivoluzionando profondamente il nostro modo di comunicare.

Con il passare del tempo si è evoluto sempre di più permettendo a chiunque ed in qualsiasi parte del mondo di scambiarsi messaggi, foto, video, note vocali, fare chiamate e videochiamate e chi più ne ha più ne metta. Anche a livello di privacy e sicurezza, gli sviluppatori hanno cercato di potenziare questo aspetto ad ogni nuovo aggiornamento. Ora, però, è in arrivo una novità pazzesca, destinata a cambiare WhastApp così come lo conosciamo. Ecco che cosa bisogna fare subito per non restare esclusi dal cambiamento.

Rivoluzione WhatsApp, addio ai vecchi numeri: come prenotare subito il proprio username

WhatsApp si sta preparando ad una cambiamento epocale. Finora l’identità degli utenti era associata al numero di telefono, a breve però si potrà utilizzare un username unico e verificato. Una volta confermato, questo nome potrà essere usato su WhatsApp al posto del numero, così da tutelare maggiormente la privacy, soprattutto nelle comunicazioni con persone con cui si ha poca confidenza o si intrattengono rapporti formali.

L’ultima novità a tal proposito è che nella versione beta 2.25.34.3 per Android, recentemente rilasciata su Google Play, è già possibile prenotare fin da subito il proprio username prima che qualcun altro lo scelga. Come si fa? Dopo aver aggiornato l’app, bisogna accedere alle Impostazioni, successivamente alla sezione Profilo o Account, dove dovrebbe comparire la nuova voce dedicata a tale funzione.

Clicca, quindi, su Reserve Username, ovvero Prenota username, digita il nome scelto, verifica che sia disponibile e, in tal caso, bloccalo in anticipo con un semplice click. Lo username scelto verrà di fatto verificato in tempo reale e sarà assolutamente univoco. Quindi nessun altro su WhatsApp potrà scegliere il tuo stesso nome.

Per questo motivo, la fase di prenotazione prima del lancio ufficiale degli username potrebbe rivelarsi molto importante, al fine di evitare di farsi ‘fregare’ il proprio nome o nickname preferito. Si ricorda che WhatsApp invita a scegliere un nome unico semplice da ricordare e facile da condividere, che sia eventualmente anche lo stesso usato su Facebook e Instagram. Inoltre, dovrà includere almeno una lettera e potrà contenere numeri, punti o underscore, ma non potrà iniziare con “www.”, né potrà contenere lettere maiuscole.