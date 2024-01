Sgrassatore fai da te: ecco il potere segreto della cenere che nemmeno le nonne conoscevano!

Realizzare detersivi fai da te in casa, anziché acquistarli al supermercato, offre numerosi vantaggi sia a livello economico che ambientale. Ad esempio, non tutti sanno che è possibile produrre un potentissimo sgrassatore in pochissimo tempo, e ripescando un ingrediente che le nostre nonne utilizzavano quotidianamente!

Quando parliamo di detersivi fai da te, molte persone iniziano a storcere il naso, scettiche e dubbiose della loro efficacia. Questo scetticismo, in realtà, è in gran parte giustificato a causa dei vari miscugli inutili che girano sul web, composti sempre dai soliti: bicarbonato, aceto, limone e sale grosso, che alla fine aiutano ben poco nelle pulizie di casa.

Eppure, creare dei detersivi fai da te, sempre se si ha consapevolezza degli ingredienti che si utilizzano, offre diversi vantaggi non da poco.

In primis, scegliendo ingredienti naturali e delicati, si evitano quelli nocivi o irritanti spesso presenti nei detersivi commerciali.

In secondo luogo, si può ridurre in maniera significativa l’inquinamento, utilizzando ad esempio ingredienti biodegradabili o con un basso impatto ambientale.

E, infine, c’è un considerevole risparmio economico! Che di questi tempi, non è poco!

Un detersivo che è possibile riprodurre facilmente in casa, ad esempio, è lo sgrassatore. Per farlo, sono necessari soltanto due ingredienti, oltre all’acqua, ossia il detersivo per i piatti e la cenere. Vediamo nel dettaglio.

Due ingredienti magici e che costano pochissimo

Se il detersivo per i piatti è ampiamente riconosciuto per le sue proprietà, tra cui quella di eliminare il grasso e rimuovere lo sporco ostinato, per la cenere vale la pena fare un approfondimento più accurato.

La cenere, infatti, è stata a lungo utilizzata nelle pulizie dalle generazioni passate, che sfruttavano questa risorsa per lavare persino per il bucato, e vari tipi di superfici.

In pratica, essa veniva bollita in acqua e poi filtrata più volte, dando vita ad una sorta di soda caustica “naturale”.

Le nostre nonne, tuttavia, non potevano sapere che la lisciva, unita ad un potente tensioattivo come il detersivo per i piatti, può dare vita ad un potentissimo sgrassatore in grado di eliminare le macchie ostinate e il grasso dai fornelli, dalle piastrelle, dalla cappa della cucina e tanto altro.

Ecco come produrre questo potentissimo sgrassatore fai da te

Tenendo conto di queste incredibili proprietà, ti spieghiamo come produrre un litro di sgrassatore. Innanzitutto, procurati:

800 ml di acqua, meglio se distillata;

80 ml di lisciva;

un cucchiaio di detersivo per i piatti.

Per fare la lisciva, porta a bollore 200 ml di acqua e versaci al suo interno 100 g di cenere setacciata. Dopo 5 ore di cottura, filtra più volte il composto fino ad ottenere un liquido privo di residui, e poi lascialo riposare tutta la notte.

Una volta pronto, versa in un contenitore spray l’acqua, la lisciva e il detersivo per i piatti.

Il tuo sgrassatore fai da te è finalmente pronto per essere utilizzato!