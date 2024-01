Non ci pensano due volte a parlar male di te: sono i segni più pettegoli dello zodiaco

Scopri quali sono i segni più pettegoli dello zodiaco e se, tra questi, c’è qualcuno che conosci: non ci pensano due volte a sparlare anche di te.

Ci sono persone che amano chiacchierare a tal punto da finire con il parlare anche degli affari degli altri. In genere vengono definite pettegole proprio perché, per il solo piacere di conversare e di dire qualcosa in più, sono disposte anche a svelare qualche segreto o notizia che ritengono possa essere di interesse.

In altre parole, si tratta di individui che, se si è riservati, è meglio evitare e che al contempo possono essere i confidenti ideali per novità che si desidera far arrivare a quante più persone possibili. Ma come fare a riconoscerli? Tra i tanti modi, c’è quello di basarsi sul segno zodiacale e sull’ascendente.

I segni zodiacali più pettegoli

Saper riconoscere le persone che sono sempre pronte a parlare alle spalle è senza alcun dubbio utile e questo sia se si desidera evitarle che quando si ha bisogno di far sapere a tutti qualcosa senza doversi spendere in mille telefonate. Per riconoscerle ci possiamo affidare alle stelle perché la loro influenza agisce anche in questo caso determinando la predisposizione a parlare male e troppo degli altri.

Tra i segni considerati più pettegoli c’è l’Ariete, che fa davvero fatica a tenere qualcosa per se e che ama stare al centro dell’attenzione avendo sempre qualcosa di nuovo da raccontare. E poco importa se per farlo dovrà condire la realtà con qualche bugia. Il fine ultimo è quello di essere ogni volta sul pezzo. Anche i nati sotto il segno del Leone, che rientrano tra i segni che non accettano scuse, si rivelano a sorpresa dei veri pettegoli, cosa che emerge di più quando non sono in buoni rapporti con la persona di cui parlano.

In linea generale sono infatti sempre pronti a parlar male di colleghi o possibili rivali e questo perché il loro desiderio primario è quello di eccellere anche a costo di affossare gli altri. Infine, è bene stare attenti ai nativi del Capricorno, che sono dei veri pettegoli. Tra il semplice gusto di vedere le espressioni sorprese degli altri e la voglia di stare al centro dell’attenzione, non perdono mai tempo.

Anzi, sono anche pronti ad aggiungere del loro alle storie che raccontano e tutto senza preoccuparsi se queste diventano vere e proprie bugie. Un aspetto che spesso non riescono neppure a controllare. Come già detto, quello dello spettegolare è un aspetto che riguarda molto anche l’ascendente. Per questo motivo è sempre bene fare una media tra lo stesso e il segno principale.