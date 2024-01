Era il must negli anni ’90: se lo conservi ancora possiedi un piccolo tesoro

Negli anni Novanta era un must e nessuno poteva non averlo. Se lo conservi ancora in casa oggi vale tantissimo. Ecco di cosa si tratta.

Gli anni Novanta e i primi Duemila sono stati un periodo bellissimo: chi li ha vissuti durante l’infanzia e l’adolescenza è stato sicuramente molto fortunato. Erano tempi di grande trasformazione tecnologica e il cambiamento da, questo punto di vista, ha conosciuto un impressionante salto rispetto all’epoca precedente. In questi anni fantastici sono nati i primi cellulari, videogiochi sempre più tecnologici, televisori di ultima generazione ed è arrivato l’Euro.

È stata un’epoca di transizione in cui sono avvenute numerose trasformazioni in ambito economico, politico e sociale. Chi è cresciuto a cavallo tra questi anni conoscerà benissimo tutte le mode di quell’epoca, dall’abbigliamento, ai cellulari di ultima tendenza, fino ai computer, che si sono sviluppati proprio tra gli anni Novanta e Duemila. Infatti, ai tempi la connessione si stava diffondendo in molte case e tanto persone hanno cominciato ad avere il pc nelle loro abitazioni.

Questo oggetto anni ’90 oggi vale una fortuna: ecco di cosa si tratta

Oggi molte cose degli anni Novanta le abbiamo buttate in quanto considerate vecchie, obsolete e superate. Ovviamente non utilizziamo più la tecnologia di un tempo, perché se per allora era rivoluzionaria, ormai è ampiamente superata. Basterebbe fare un confronto tra i computer e i telefoni attuali per capire la grande evoluzione tecnologica rispetto a venti e trent’anni fa. Tuttavia, sono oggetti assolutamente da non gettare, dato che hanno raggiunto l’epoca per essere storici.

Di conseguenza, valgono anche un sacco di soldi e tra questi must c’è il telefono Nokia 3310, che si è guadagnato l’aggettivo di “mitico”. Pure la Generazione Z sa di cosa si parla, non perché ne hanno avuto esperienza diretta come i Millennial, ma perché sono ormai degli accessori cult come lo erano negli anni Ottanta i mangianastri. Avere un cellulare dell’epoca significa conservare un tesoro che, specie se imballato, può valere molti soldi.

I collezionisti sono sempre alla ricerca di reperti storici degli anni Novanta e Duemila. Se tenuto bene, ovvero con un caricabatteria in buone condizioni e originale, il mitico Nokia 3310 può valere tra i 40 e i 100 euro. Arriva a 200 euro un telefono mai tolto dalla sua confezione. Quest’ultimo è particolarmente ambito dagli appassionati, disposti a pagare pezzi molto rari.