Corsi di formazione gratuiti per diventare OSS: domande fino al 26 gennaio 2024

Sono stati indetti alcuni corsi di formazione gratuiti per diventare OSS: un’occasione per molti per guadagnare aiutando gli altri.

Grandi novità in arrivo per chi è senza lavoro. Stiamo parlando di un’occasione che vi cambierà la vita in meglio, e in un attimo. Questa è l’opportunità che stavate aspettando per riscattarvi dalla povertà e dall’emarginazione: sono infatti in arrivo corsi di formazione per aiutare l’altro e formarsi in una professione in un ramo dove si cerca sempre nuovo personale.

Non sarà un percorso facile né umanamente né tantomeno dal punto di vista dello studio. Ma per chi è in condizioni di povertà o la sta rischiando, questa sicuramente è l’occasione da non perdere per tornare a vivere.

Si tratta di un corso gratuito al termine del quale avrete acquisito una professionalità ideale per aiutare gli altri quando si trovano in un momento di grande difficoltà. Per chi è interessato a lavorare nel sociale questa è davvero un’opportunità imperdibile. Questa iniziativa virtuosa è stata messa in campo dalla regione Friuli Venezia Giulia per l’anno 2023-2024. Vediamo di approfondire meglio la possibilità.

Operatore OSS, arriva il corso gratuito: requisiti e date

Scopo di questo progetto è trasmettere a tutti i partecipanti le nozioni iniziali per la cura e l’assistenza delle persone che si trovano in ospedale, RSA pubbliche o private oppure presso il loro domicilio ma hanno bisogno di servizi socio-sanitari a domicilio. I corsi si svolgeranno in varie città della regione e per sapere la data di inizio è bene rivolgersi all’ente di formazione accreditato che li erogherà.

Le città scelte sono Spilimbergo/Maniago, Pordenone, Cordenons, Latisana, Gemona, Codroipo, Udine, Cervignano del Friuli, Tolmezzo, Gorizia, Monfalcone, Trieste. Il corso ha una durata di mille ore e per avere la qualifica di OSS bisogna aver frequentato per un numero non inferiore al 90% del totale. La frequenza è pertanto obbligatoria.

L’ammissione al corso gratuito per OSS è preceduta da una prova preselettiva che consiste nello svolgimento di un esame scritto che, se superato, darà accesso al gradino successivo della scelta: ovvero il colloquio orale. La data in cui si svolgerà questa importantissima selezione è il prossimo 31 gennaio 2024.

Non tutti potranno però prendere parte all’iniziativa di formazione professionale gratuita. Ancor prima delle prova di selezione, le persone interessate al percorso formativo dovranno assicurarsi di essere in possesso dei seguenti requisiti. Se stiamo parlando di cittadini italiani, essi dovranno necessariamente:

Essere residenti in Friuli Venezia Giulia;

Avere 18 anni al momento dell’iscrizione al corso;

Avere il diploma di terza media;

Essere in possesso della DID (Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro).

I cittadini stranieri, invece, dovranno inoltre dimostrare di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana scritta e orale.